Florentina padece de una alteraciÃ³n genÃ©tica y necesita hormonas de crecimiento

Florentina tiene síndrome de Turner. Es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas. “Esto hace que no se desarrolle sexualmente”, entre otras alteraciones, según detalló su mamá.

Florentina nació con el Síndrome de Turner. Su mamá, Nadia, pide ayuda para poder acceder a las hormonas de crecimiento que la chiquita necesita a partir de diciembre, cuando cumpla cuatro años.

La mujer relató en un programa local, que la pequeña padece “alteración genética que es la falta de un cromosoma, lo que hace que no se desarrolle sexualmente. Por lo general no tienen los ovarios, o los tienen muy chiquitos. Igualmente, el útero, lo que hace que no pueda menstruar ni tener hijos, mientras que las mamas tampoco se le desarrollan”.

Nadia expresó que su hija “necesita la ayuda de hormonas de crecimiento, esto le ayudará a crecer un poco más, pero esto es de por vida. En teoría no se va a notar el crecimiento. Habrá que ver cuando sea más grande si el tratamiento es efectivo o no”.

“Ella está bien, pero por ahí el síndrome trae problemas del corazón o de riñón. Ella cumple cuatro años en diciembre y es cuando debería iniciar el tratamiento”, remarcó.

Contó además que Florentina “caminó muy tarde, al año y ocho meses. Le costaba pararse y tiene hinchazón de los pies y las manitos”.

“Ella se formó así dentro de la panza. No hay antecedentes en la familia. Yo no fumo ni tomo”, dijo.

Para el Iprodi “no tiene nada físicamente. No tiene una discapacidad visible, pero necesita hormonas de crecimiento”. Señaló que recorrió diversos organismos oficiales, pero “sin el certificado de discapacidad no puedo hacer nada”.

Sobre el Síndrome de Turner

El síndrome de Turner es un trastorno genético que afecta el desarrollo de las niñas. La causa es un cromosoma X ausente o incompleto. Las niñas que lo presentan son de baja estatura y sus ovarios no funcionan en forma adecuada.

Otras características físicas típicas del síndrome de Turner son:

– Baja estatura, “pliegues” en el cuello que van desde la parte superior de los hombros hasta los lados del cuello

– Línea del cabello bajo en la espalda

– Baja ubicación de las orejas

– Manos y pies inflamados

La mayoría de las mujeres con síndrome de Turner son infértiles. Corren el riesgo de tener problemas de salud como hipertensión arterial, problemas renales, diabetes, cataratas, osteoporosis y problemas tiroideos.

Los médicos diagnostican el síndrome de Turner sobre la base de los síntomas y una prueba genética. A veces se encuentra en pruebas prenatales. No existe una cura para el síndrome de Turner, pero hay algunos tratamientos para los síntomas. La hormona del crecimiento suele ayudar a que las niñas alcancen estaturas cercanas al promedio. La terapia de sustitución hormonal puede estimular el desarrollo sexual. Las técnicas de reproducción asistida pueden ayudar a algunas mujeres con el síndrome de Turner a lograr embarazarse.

Elonce.com