Fobias raras del mundo

Connect on Linked in

Es probable que todas le tengamos miedo a algo, pero las fobias no son un simple temor. Una fobia representa un miedo exagerado e irracional a algo en particular. Se trata de un trastorno psicológico y no de un temor menor. Son miedos que generan angustia y ansiedad y pueden manifestarse en respuesta a una situación particular o a estímulos externos.

Una persona fóbica no puede controlar la situación por sí sola y se recomienda hacer un tratamiento para superarlo. En este artículo te proponemos que conozcas las fobias más raras del mundo. ¡No te las pierdas!

1. Somnifobia

La somniofobia es el miedo anormal de quedarse dormido. Este miedo se asocia con temor a de no volver a despertar. A menudo la gente que tiene fobia a quedarse dormida, siente como si estuviera perdiendo el control. También puede ser causado por algunas pesadillas que la persona pudo haber tenido alguna vez.

2. Ablutofobia

Lavarse el cabello

La ablutofobia es el miedo a lavarse o bañarse. Es más común en niños y mujeres, aunque cualquier persona puede desarrollarla. Las personas con ablutofobia pueden sufrir, además, algunos trastornos sociales por su condición.

3. Tripofobia

La tripofobia es el miedo a los agujeros. Las personas que la padecen suelen tener miedo a los objetos que tienen agujeros pequeños y lo asocian con el peligro. Los síntomas van desde nauseas hasta ataques de pánico.

4. Dendrofobia

La dendrofobia es básicamente, el miedo a los árboles y a todo lo que los representa, como raíces y hojas. Para una persona que padece esta fobia, alcanza con estar rodeado de árboles para que comiencen los síntomas. Entre ellos pueden padecer dificultades para respirar, vértigo, vómitos, nauseas.

5. Coulrofobia

Esta fobia es extraña, pero no es tan poco común. Se trata del miedo a los payasos. Como la mayoría de las fobias, se inicia en la infancia gracias a alguna situación traumática.

6. Fagofobia

La fagofobia representa el miedo a tragar o atragantarse. Esta fobia representa para quienes la padecen un trastorno alimenticio ya que es probable que dejen de comer. Es habitual que estas personas crean que lo que vayan a comer se va a atorar en su garganta y provocará que se ahoguen y hasta mueran.

7. Eisoptrofobia

La eisoptrofobia representa el pánico irracional a verse reflejado en los espejos.

8. Cronofobia

La cronofobia representa el miedo al paso del tiempo. Es difícil de entender y se ve agravada por el hecho de que las personas que son excesivamente temerosas al paso de los años no pueden evitar que eso suceda. Se trata y se cura, como las fobias en general.

Estas son solo algunas de las fobias más extrañas que podemos encontrar en el mundo.