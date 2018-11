Folini: “El INT está paralizado”

Print This Post

La directora de la agrupación Teatro del Bardo, de Paraná, Valeria Folini, dijo a AIM que el director ejecutivo del Instituto Nacional del Teatro (INT), Marcelo Allasino, desconoce el funcionamiento del consejo directivo de la entidad y que “no es verdad que el presupuesto 2018 haya sido bien ejecutado” ya que hay teatristas que recién, “hace 15 días” terminaron “de cobrar subsidios del año 2016”. Asimismo, manifestó que, “concretamente, el INT está paralizado”.

En diálogo con esta Agencia, Folini dijo que “las cosas están más o menos iguales desde que hicimos aquella toma simbólica. Allasino sigue en su misma tesitura. Incluso, el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Avelluto sacó un comunicado en el que avalaba la gestión de Allasino”.

El punto de discusión surgió de vieja data, a partir de un dictamen del año 2015, cuando (Guillermo) Parodi estaba de director ejecutivo. La nueva normativa le sacó al consejo directivo la facultad de ingerir sobre la parte administrativa, cuando hasta ese momento todas las decisiones se tomaban de forma colegiada.

“En ese entonces, la mamá de Parodi, la entonces ministra de Cultura (Teresa Parodi), le dio la razón a su hijo, y quedó vigente el dictamen por el cual el consejo tiene todas facultades menos las administrativas. Esto que puede parecer un detalle menor, es fundamental, porque se trata de quién maneja la plata”, dijo Folini.

La situación es que, si bien el consejo directivo decide en qué se deben gastar los fondos, el que ejecuta tales decisiones es el director ejecutivo, que actualmente estaría desconociendo el funcionamiento del consejo.

Según cuestionan los teatristas, una de las consecuencias de la política de Allasino fue el desplazamiento del delegado regional centro litoral, el rosarino Miguel Ángel Palma: “El consejo se opuso, porque consideró que este cesanteo no es pertinente, se negó a elegir un nuevo secretario y un nuevo representante regional, porque lo que se quiere es que se revea la decisión”, explicó Folini

“El consejo se reúne y hace sus actas, pero Allasino las desconoce”

Por otra parte, Folini dijo que, “en el medio de esta cuestión, Allasino no está participando de las reuniones de consejo y obviamente lo está destruyendo”. En este punto, manifestó que el pedido de los teatristas es “que el consejo vuelva a funcionar normalmente, y no en función de las chicanas del director ejecutivo”.

“El consejo ha funcionado otras veces sin secretario y, hoy, tiene el cuorum para funcionar. Lo que no tiene es la conformación de todos los representantes de las regiones. Lo que está pasando hoy, concretamente, es que el INT está paralizado, porque como no hay consejo, no se pueden aprobar proyectos para subsidios, becas y para el funcionamiento del instituto. Esto, concretamente, beneficia a quienes ejecutan el presupuesto”, agregó Folini.

Por otro lado, la teatrista denunció que Allasino “está diciendo mentiras, porque no es verdad que el presupuesto 2018 esté siendo bien ejecutado. No sabemos de dónde saca los números, pero lo concreto es que nosotros terminamos de cobrar los subsidios de 2016, hace 15 días”.

Por último, Folini recordó, sumado a esta situación, la quita presupuestaria del 50 por ciento prevista a partir de la aprobación del Presupuesto 2019: “Encima, con este Presupuesto 2019 se tendrán que pagar las deudas de 2018, o sea que la situación es terrible”.

Por último, la teatrista recordó que, por estos momentos se desarrolla una reunión del Avelluto con los consejeros del INT debido a la presión de quienes quieren que se la próxima reunión del consejo superior no se desconozca y pueda realizarse: “No sólo los teatristas, sino también políticos y legisladores se iban a apersonar en la entidad para que pueda hacerse la reunión. A partir de esta reunión, sabremos si se puede dar marcha atrás o no, porque el presupuesto ya está aprobado, y qué pasará con el consejo.