Frigerio negÃ³ el congelamiento de precios

El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, aseguró que el Gobierno no va a “repetir las recetas que han fracasado” en el combate contra la inflación “en los últimos 80 años”. Si bien negó la aplicación del congelamiento de precios, confirmó que se está trabajando con las empresas en acuerdos de “no incremento” temporal para reactivar el consumo.

Tras una reunión de gabinete en la quinta de Olivos, Frigerio brindó una conferencia de prensa y confirmó, que se trabaja “junto con los gobernadores de Cambiemos” en medidas para “reactivar el consumo y amortiguar el impacto de la inflación”.

“En los próximos días, seguramente, el Presidente va a hacer un anuncio, una vez que terminemos de trabajar estas medidas con todos los socios de nuestro espacio”, explicó. Específicamente sobre qué medidas están en estudio, el funcionario sostuvo que hay “acuerdos de no incremento de precios por determinada cantidad de tiempo” para el caso de “bienes específicos”, entre otras iniciativas.

De todas formas recalcó que no se trata de “imposiciones”, sino de acuerdos consensuados con las propias empresas. “No estamos hablando de imposiciones ni de congelamientos por parte de directivas del Gobierno nacional. Estamos sentándonos con las empresas para ver cómo juntos podemos generar medidas para sobrellevar mejor esta coyuntura tan difícil para tantos argentinos”, aclaró.

En este punto aseguró que el Gobierno no aplicará medidas coercitivas utilizadas en gestiones anteriores al señalar que “no vamos a explorar caminos que no dieron resultado”. “Hemos tenido en promedio más del 60 por ciento de inflación anual en los últimos 80 años y no vamos a repetir las recetas que han fracasado en nuestro país”, recalcó.

Para el funcionario, lo único que asegura “un futuro distinto en la lucha contra la inflación es el presupuesto (nacional) equilibrado que se ha votado el año pasado”. “Es lo que tenemos que sostener este año y pasar a superávit el año que viene. Esa es la única forma en la cual vamos a resolver el problema de la inflación, que nos acompaña desde hace tantas décadas”, puntualizó.

En ese sentido, dijo que los acuerdos de precios “en algunos rubros sensibles para una parte de la población tienen que ver con paliativos en un momento de crisis”, pero “de ninguna manera condicionan” la posición oficial sobre la causa estructural de la inflación y cómo se resuelve.

“Es a partir de algo tan básico, pero que no nos ha acompañado en estos 80 años, que es el equilibrio de las cuentas públicas. Que lo que ingresa en el Estado alcance para cubrir sus gastos”, definió el jefe de Interior. “Medidas electoralistas no hay, hay medidas para cuidar a los argentinos”, subrayó Frigerio.

Además, enumeró los problemas que el país arrastra desde hace décadas para resaltar que nadie los resolvió con los métodos usados hasta ahora. “La inflación no es un problema de ahora, lleva 80 años. El dólar es una preocupación en la Argentina que lleva muchas décadas, cada tres años en promedio tenemos una recesión, y cada 10 años una gran crisis. Son problemas estructurales que requieren reformas de base. Y eso es lo que estamos haciendo”, aseguró.

Consultado sobre medidas para evitar aumentos de tarifas, sostuvo que todavía se “están analizando todas las propuestas” y que le corresponderá al Presidente anunciarlo.

Mañana, según confirmaron fuentes oficiales, Frigerio y el jefe de Gabinete Marcos Peña, volverán a reunirse (lo hicieron la semana pasada) con los gobernadores de Cambiemos para escuchar sus iniciativas y contarles las que estudia el Gobierno.

Al encuentro, previsto para la tarde en la Casa Rosada, asistirán los mandatarios radicales Gerardo Morales (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y Alfredo Cornejo (Mendoza). Y junto a ellos estarán los del PRO: el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal.