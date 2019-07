Fuerte malestar con el NBersa porque no entrega recibos de sueldo a jubilados

Connect on Linked in

El Nuevo Banco de Entre Ríos (NBersa) “no entrega más por ventanilla los recibos de sueldo, lo que genera una gran complicación a muchas personas que no pueden manejarse con las nuevas tecnologías”, indicó a AIM la presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Entre Ríos, Juana Ávalos, quien señaló que el gobierno de la provincia debe exigir al Agente Financiero que “atienda bien a los usuarios, porque se le pagan millones para que preste un buen servicio”.

El Nbersa no entrega más el recibo de sueldo por cajero y exige a los jubilados a contar con casilla de correo electrónico para imprimirlo, “lo que genera muchas dificultades”, dijo a esta Agencia Ávalos.

En ese sentido, apuntó que las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (Tics) “no llegan a toda la provincia y muchos jubilados no saben utilizarlas, por lo que los requisitos del NBersa parecen desconocer la realidad de los adultos mayores”, apuntó.

En ese marco, la dirigente provincial de ATE consideró que el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Daniel Elías, y el representante del gobierno en el Directorio del Nbersa “debe intervenir urgentemente para resolver este problema, ya que es responsabilidad del Estado garantizar el acceso irrestricto a los recibos de sueldo”.

“Esto no es un favor que nos hacen sino que es la obligación del Estado y del banco (como Agente Financiero) darnos el recibo de sueldo como corresponde ya que ellos deben entender que no todos los jubilados pueden entender o acceder a las Tics, porque hay muchos que no tienen servicio de internet o no saben manejarlo”, apuntó.