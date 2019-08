Fuerte repudio a ruralista que reivindicó la dictadura .

Connect on Linked in

Sindicatos, dirigentes políticos y organismos del Estado repudiaron las declaraciones de Roberto Ildarraz en el marco de la apertura de la Feria Rural en Federal, en las que defendió el terrorismo de Estado y llamó a votar a Juntos por el Cambio en las generales.

En la apertura de la Feria Rural, Ildarraz realizó polémicas declaraciones en la que reivindicó el terrorismo de Estado e instó a votar a Juntos por el Cambio: “Votémoslo porque los malos crecen más que los buenos. Y yo la viví. Viví tanta cosa en esta vida, empezando por la lucha militar. Todavía siguen presos muchos de los que nos liberaron del comunismo”.

En ese marco, el arco político entrerriano se pronunció en contra de las declaraciones del ruralista,

Lo que dijo Ildarraz “son un brulote de paupérrima factura intelectual y moral, nos hace retroceder en cuatro patas en el orden civilizatorio y del Estado Constitucional de Derecho”, advirtió a esta Agencia el abogado Rubén Pagliotto.

“No podemos ni debemos hacernos los distraídos ante hechos como el sucedido días pasados en la Exposición Rural de Federal. El discurso de este ‘señor’ Roberto Ildarraz, en rigor un brulote de paupérrima factura intelectual y moral, nos hace retroceder en cuatro patas en el orden civilizatorio y del Estado Constitucional de Derecho”, indicó.

En ese sentido, Pagliotto afirmó que Ildarraz es “mediocre panegirista del terrorismo de Estado, instando a la concurrencia a votar por (Mauricio) Macri, con tono imperativo y motivaciones de dudosa existencia, constituye un hecho disruptivo para la sana convivencia y paz sociales”.

“Personalmente considero como un episodio muy grave y trágico lo que allí sucedió. Estas cosas, que no son nimias aunque lo parezcan, nos deben interpelar como sujetos democráticos y no debemos dejarlas pasar, por más que provengan de un aparente indefenso anciano que apela a una pretendida épica que tantos desencuentros provocó. Pero lo que más me inquieta e indigna, muchísimo más que el discurso del empresario ganadero, es que los pasajes más obscuros de su amontonamiento de palabras, despertaran aplausos de algunos de los concurrentes, y que nadie de los presentes – había varios dirigentes-haya tenido lo que hay que tener para responderle a este troglodita y ponerlo en su lugar, como alguna vez hizo con higalguía y pasión patriótica el ex presidente Raúl Alfonsín, ante el discurso antidemocrático y provocador de Monseñor Medina, quien denunciaba en el Tedeum con vaguedad e imprecisión, posibles actos de corrupción en el Gobierno. No corresponde, definitivamente, usar la tribuna de una exposición rural para anatematizar cuestiones ideológicas como tampoco para pedir el voto ciudadano por determinada facción partidaria. Menos para reivindicar apologéticamente el genocidio y sus trágicas consecuencias”, afirmó Pagliotto.

En ese marco, el abogado consideró que Ildarraz, “hizo apologia del delito y tal hecho no puede ni debe quedar impune”.

En tanto, desde el Registro Único de la Verdad de la Provincia de Entre Rios expresaron “el enérgico repudio a las antidemocráticas expresiones públicas vertidas el pasado domingo 18 de agosto en la apertura de la 75° Expo Feria Rural de Federal por el hacendado Roberto Ildarraz, quien lamentó que siguen presos ‘los que nos liberaron del comunismo’ en alusión a los genocidas presos por condenas en los procesos de Lesa Humanidad que se desarrollan en nuestro país desde su reapertura en 2005”.

Al respecto, agregaron que “este tipo de manifestaciones públicas atentan contra la constitución de un Estado democrático y de derecho; como contra el proceso de Verdad, Memoria y Justicia llevado adelante en nuestro país en los últimos años. Que ante ello, desde éste organismo estatal vinculado a la promoción de los valores democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos expresamos nuestro firme compromiso en la generación de políticas públicas que sigan construyendo un Estado basado en los pilares de la Verdad, la Memoria y la Justicia, como garantía de no repetición a prácticas genocidas que reivindica el hacendado Idarraz”.