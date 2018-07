Print This Post

Fuerzas armadas represivas, Nunca Más: es la consigna bajo la cual los organismos de derechos humanos convocan este jueves a una manifestación contra el otorgamiento del Poder Ejecutivo a las Fuerzas Armadas para intervenir en asuntos de seguridad interna.

La convocatoria es para el jueves 26 de julio, a las 17, frente al ministerio de Defensa, en la calle Azopardo 250, de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Creo que se puede ver una manifestación similar a la del 2×1”, expresó la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, en conversación con FM La Patriada.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (Cels) recordaron que “las Fuerzas Armadas tienen prohibido intervenir en temas de seguridad interior. Este nuevo paradigma de las nuevas amenazas construye enemigos internos y aumenta la violencia”.

Desde Hijos Capital, enumeraron las motivaciones que despiertan preocupación: “Miseria planificada, persecución política, vuelta al FMI, golpistas y ex carapintadas en desfiles oficiales, más genocidas afuera de la cárcel y el anuncio de reformas en las #FFAA para una función que no tienen, en acto en #CampoDeMayo, ex centro clandestino que pretenden borrar”.