Gabás alabó a Bordet por la contención del sector productivo

“La economía está deprimida y la situación es compleja pero nuestro gobernador que está llevando adelante la provincia con responsabilidad”, dijo el secretario de Producción, Álvaro Gabás, durante la entrega de aportes del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar (Prodaf), en Concordia.

El secretario de Producción encabezó la entrega de aportes a 39 pequeños productores de los sectores citrícola, lácteo y ganadero de Villa del Rosario, Chajarí, Concordia, La Criolla, y colonias de los departamentos Concordia y Federación, en el marco del Prodaf, dependiente del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de Nación.

“Es importante la cifra destinada a los pequeños productores, a aquellos ámbitos donde el Estado tiene que tener una presencia mayor. Esta es una forma de articular y estar presente en esta economía familiar y en este sector de la provincia”, manifestó el funcionario, quien agregó: “También fueron beneficiados productores tamberos, un sector que está pasando una situación muy crítica hace muchos años, porque hay una caída de leche en todo el país”. Se trata de “un paliativo dada la coyuntura económica nacional que estamos viviendo”, remarcó en el acto realizado en el Centro de Convenciones de la ciudad.

Además, Gabás planteó que por estas horas “hay una incertidumbre muy grande y un panorama complejo desde el punto de vista productivo, y esto tiene un impacto a mediano plazo en el sector”. A su entender, “la situación macroeconómica es delicada, con mucha incertidumbre, con inestabilidad por lo que seguramente el próximo Presidente va a buscar llevar tranquilidad a la sociedad y un horizonte próspero para el sector productivo”.

“El sector citrícola genera mucha mano de obra directa, es un generador de mano de obra muy importante en Concordia, como el arándano, el sector forestal o arrocero. Y Entre Ríos es una provincia que posee la particularidad de tener economías regionales muy fuertes en las distintas localidades”, observó el secretario. En ese sentido, consideró que “esta crisis económica nacional tiene un impacto principalmente en el mercado interno”.

“La mayor parte de la producción de citrus de la provincia se consume en el mercado interno, entonces es lógico que haya una caída del consumo, ya que el mismo está deprimido”, continuó. “La economía está deprimida, no hay generación de valor agregado, no hay generación de empleo, no hay una posibilidad de mayores ventas tanto en el mercado interno como en el exterior, la situación es compleja pero hay que atravesarla y generar un marco de tranquilidad, sabiendo que nuestro gobernador está presente y está llevando adelante la provincia con responsabilidad”, señaló.

Sobre ese punto Gabás remarcó: “Entre Ríos se va a poner en marcha en función de las políticas que lleve adelante el gobierno nacional. Las provincias dependen de las macropolíticas fiscales y económicas y eso tiene un efecto en cada territorio: si a nivel nacional hay un orden en sus cuentas públicas, en la política productiva y económica, lógicamente eso va a tener un impacto positivo en nuestra provincia”.

“Ojalá que efectivamente se reactive el consumo interno, se reactive la industria, que se empiece a generar valor agregado y sobre todo empleo, que es lo que necesitamos todos los argentinos, y en ese marco la provincia va a acompañar y apoyar esta situación”, cerró el funcionario.

Por su parte, Dante Grigolatto, vicepresidente de la Federación del Citrus de Entre Ríos, agradeció el aporte y comentó: “Se está trabajando para demostrar que esto resultó, que fue un buen aporte, y seguramente en la nueva gestión esto se va a volver a repetir”.

“Venimos trabajando desde siempre con la Secretaría de Producción, y ahora tendremos una reunión para ir afinando cuestiones que ya se deberían poner en marcha: barreras fitosanitarias y otros temas relativos con la citricultura. Interpretando nuestra situación, evidentemente tenemos muy buena relación”, redondeó Grigolatto.

En el acto estuvo presente el intendente de Concordia, Enrique Cresto, junto al presidente del Consejo de Producción de la ciudad, Marcos Follonier, así como Mariano Smith, subdirector de Agricultura y Apicultura de la provincia, entre otras autoridades.