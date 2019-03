Galleguillo, Los Caligaris y Potro Malambo brillaron en la segunda noche de la Fiesta del Mate

Print This Post

Con shows deslumbrantes y un excelente marco de público se desarrolló este sábado la segunda jornada de la 30° edición de la tradicional fiesta. Hoy se cerrará el evento musical con la destacada participación de Ráfaga; además actuarán Los Lirios, Los Príncipes y el Indio Lucio Rojas, entre otros. La última noche comenzará a las 20, con entrada libre y gratuita.

Con la presentación de Zamba Quipildor se abrió el telón en la segunda noche de la 30° edición de la Fiesta Nacional del Mate, que es organizada por la Municipalidad de Paraná a través de la Subsecretaría de Cultura y que se lleva a cabo en la Plaza de las Colectividades, en la zona del Puerto Nuevo.

En una noche fresca y con el río Paraná como fondo, a espaldas del imponente escenario Luis “Pacha” Rodríguez, fueron desfilando los artistas que desplegaron en escena un repertorio musical que hizo cantar y bailar al gran marco de público que se dio cita para disfrutar de un espectáculo de jerarquía, con entrada libre y gratuita.

Grandes y chicos, hombres y mujeres, fueron llegando a la fiesta con sillones para ubicarse cerca del escenario y también las barrancas de la Costanera fueron colmadas de gente, para darle un marco aún más espectacular a la jornada y brindarles a los artistas una calidez humana tremenda que hizo más agradable la fresca noche.

El veterano Zamba Quipildor fue el encargado de dar inicio al festival y lo hizo desplegando un buen repertorio, contagiando al público cuando cantó Zamba para Olvidarte, la cual fue grabada en el año 1974. El cantante jujeño volvió a la capital entrerriana a subir a un escenario “después de más 30 años, una de mis últimas presentaciones fue en los festivales del Club Echagüe”, recordó.

Su actuación en la Fiesta Nacional del Mate fue la primera en este año de Zamba Quipildor, luego de estar cinco meses internado y bajar 30 kilos. “No sabía cómo iba a terminar esto, pero la verdad no sabía a ciencia cierta cuando iba a empezar a cantar de nuevo. Y la señora Magda (Varisco, secretaria de Cultura), me habló y me convenció para que venga a cantar, aunque sea sentado”, contó Gregorio Nacianceno Quipildor.

Luego fue el turno de salir a escena de Los Chamarriteros, un grupo entrerriano que con sus chamarritas deleitó al público y se vieron sorprendidos al observar que mucha gente joven acompañaba cantando sus canciones. Su director, Rómulo Acosta, se siente “orgulloso de ser entrerriano y tener esta clase de festivales. Es un enorme sacrificio y trabajo para el Municipio montar un gran espectáculo como este, porque en muy pocas partes se ve que se preocupen para hacer una cosa de esta índole, conservar las tradiciones de nuestro folclore y de nuestra cultura entrerriana. Por ello, arriba del escenario, le pedí al público que apoyemos todos para que este festival crezca aún más y es muy importante para nosotros, los intérpretes, compartir escenario con artistas de renombre nacional”, expresó el líder del grupo.

Vale remarcar que Los Chamarriteros invitaron al escenario a Juan Cruz Merlo, un chico de 12 años oriundo de San Benito y que es un talentoso payador. El pequeño tiene un gran futuro por delante y sorprendió gratamente a los concurrentes al espectáculo musical.

El programa en la segunda noche prosiguió con la actuación de Luis Curbelo, quien fue el ganador del Pre-Mate 2019 y es la segunda vez que logra ese premio, ya que la anterior había sido en el 2005.

Mientras que posteriormente llegó el turno del humorista santafesino Carlos García, el cual con un variado repertorio de chistes y también canciones alegró al público para hacerlos olvidar aunque sea por un rato de la baja temperatura climática que a esa altura de la noche ya se hacía sentir.

Y la misma empezó a elevarse cuando salieron a escena el grupo Los Potro Malambo, quienes con un show coreográfico a pura destreza, manteniendo como fuente de inspiración el folclore y el malambo argentino, le transmitieron a la gente una energía especial y se llevaron una gran ovación.

Al finalizar una maravillosa puesta en escena, los hermanos Javier e Isaac Gardella, fundadores del grupo, se dirigieron a saludar, en una de las carpas lindantes al escenario, a la secretaria de Cultura del Municipio, Magda Varisco, quien lo describió como “unos artistas extraordinarios, todo el conjunto estuvo increíble”, dijo.

Por su parte, Isaac le agradeció a Magda Varisco “por brindarnos su apoyo, cariño, nos dio un fraternal abrazo cuando bajamos del micro y qué otra cosa más linda que esa, recibirnos con un gran afecto”, expresó emocionado uno de los creadores de Los Potro Malambo.

Los más esperados

El número central en la segunda noche de la Fiesta Nacional del Mate tuvo como protagonista al folclorista riojano Sergio Galleguillo, quien fue contratado por los organizadores por segunda vez consecutiva. Su salida a escena despertó la algarabía de la gente y quienes más cerca del escenario estaban lo recibieron tirando harina y espuma, para de esa manera celebrar la fiesta de la chaya, tradicional en suelo riojano. Al momento de brindar su repertorio, Galleguillo hizo un mix entre sus canciones nuevas y las más conocidas, como por ejemplo Niña Chay, Sueño Contigo, Guitarrero de Amanecidas, entre otras, encontrando como respuesta la participación del público cantando y bailando. Además, el artista interactuó con sus fans y entre ellos había seguidores de La Rioja, Rafaela, Santa Fe, Sauce Viejo, y Córdoba, entre otras ciudades.

“Para mí es una alegría tremenda poder volver a Paraná, a esta tradicional Fiesta Nacional del Mate y que la gente me reciba de la forma en la que lo hizo, es algo maravilloso”, señaló César Galleguillo al bajar del escenario luego de dar una función inolvidable. Luego agregó que “verdaderamente felicito a los organizadores, porque son pocos los festivales con entrada gratuita y que sea una fiesta del pueblo como la que acabamos de vivir; es un público muy cálido y especial. Me llevo lo mejor de Paraná”, cerró el riojano.

En tanto que el cierre de la noche estuvo a cargo de Los Caligaris, una banda cordobesa que fusiona diversos géneros musicales, desde el rock y el ska hasta el cuarteto. En la capital entrerriana presentó su nuevo disco denominado “De Espíritu Payaso” y la vestimenta de los integrantes estuvo ornamentada en ese sentido. La salida a escena fue especial e inmediatamente tuvieron una buena conexión con el público, que en ningún momento dejó de saltar, cantar y bailar al ritmo de sus canciones, estallando cuando escucharon, por ejemplo, Nadie es perfecto, Asado y Fernet, Cuarteto rockero, Vino y soda, entre otros.

Uno de los cantante y baterista, Raúl, dijo estar “felices, emocionados, que nos hayan invitado a formar parte de esta gran fiesta. Somos cordobeses y grandes embajadores del mate, porque cuando salimos fuera del país vamos con nuestro equipo de mate y le hacemos honor a esta hermosa Fiesta en sus 30 años”.

Al referirse al género musical, Raúl contó que “a lo largo de los años hemos tratado de situarnos en un lugar en el que la propuesta no era netamente cuarteto, cosa que Córdoba no estaba tan acostumbrada; estamos hablando de hace más de 20 atrás. Abrimos de alguna manera ese camino de poder ser una banda de Córdoba con una propuesta musical integral. Hacemos canciones para mirar, porque la rutina del circo también tiene mucho que ver con el espectáculo visual que nosotros damos y con el tiempo hemos logrado ganarnos el cariño, el respeto, el reconocimiento de la gente y seguimos por este camino defendiendo la bandera de la alegría, la amistad y del circo”.

Hoy, la última noche

Estos son los grupos que se presentarán en la noche de este domingo en el escenario Luis “Pacha” Rodríguez, en el cierre de la 30ª Fiesta Nacional del Mate:

Vale 4

Candela Vargas

Carlos Velásquez

Conjunto Vocal Instrumental “Amancay” (Ganador pre mate)

Francisco Cuestas

El Chajá (humorista)

Indio Lucio Rojas

Sabes que si

Los Lirios

Los Príncipes

Ráfaga

Donaciones

En la noche de este domingo también estarán presentes integrantes de la Cooperadora del Hospital San Martín, en un puesto ubicado dentro del predio en el cual se recibirán distintas donaciones que pueda hacer el público que asista. Desde esa organización solicitan especialmente pañales descartables para adultos y elementos de higiene personal, (maquinitas de afeitar, jabones, toallas, desodorantes, entre otros). Cabe aclarar que las donaciones son totalmente voluntarias y no implican como condición para ingresar al evento.