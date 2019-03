Gobierno exhibió la compra de cinco ambulancias

Print This Post

Los vehículos serán sumados al sistema público de salud en la ciudad de Paraná. Son unidades adquiridas con fondos del gobierno provincial, se apuntó. Los nuevos vehículos fueron presentados ante el gobernador Gustavo Bordet, quien destacó que permitirán “mejorar notablemente” el sistema de emergencias.

Acompañado por las ministras de Salud, Sonia Velázquez, y de Desarrollo Social, Laura Stratta, además del secretario de Salud, Mario Imaz, el gobernador Bordet observó este jueves las cinco nuevas ambulancias estacionadas frente a Casa de Gobierno. “El total de ambulancias que se compró en esta oportunidad es de 20 que se suman a las adquiridas anteriormente para renovar el parque automotor que estaba muy deteriorado”.

Luego indicó que “anteriormente habíamos comprado ambulancias para los hospitales de cabecera y ahora son cinco ambulancias para los centros de salud, adquiridas con fondos provinciales”.

“Se necesitaba en Paraná articular los centros de salud con los hospitales y para esto la ministra Velazquez desarrolló un programa para dotar de ambulancias que rápidamente pudieran trasladar un paciente hasta un centro hospitalario en forma segura porque en muchos casos de eso depende la vida del paciente. Con estas ambulancias en Paraná se va a contar con un sistema ordenado, articulado”, expresó.

Más adelante, afirmó Bordet: “Ya hicimos dos entregas de ambulancias de alta complejidad y esto se complementa con estas cinco que estamos entregando, con lo cual el sistema de emergencia en Paraná va a mejorar notablemente y estaremos a la altura de cualquier centro urbano”. Acotó que “sin planificación no se logra absolutamente nada y esto es el fruto de haber trabajado, mucha veces en silencio, para poder hoy con estas ambulancias tener el sistema integrado de emergencia en Paraná”.

“Tenemos pensado más unidades móviles pero también trabajar en todo lo vinculado a reparaciones de hospitales, a la capacitación de recursos humanos”, continuó diciendo el gobernador, al tiempo que indicó que “estamos orgullosos de los trabajadores de salud en Entre Ríos, de nuestros médicos, de nuestras enfermeras, de nuestros trabajadores que todos los días están en un sector diferente pero aportando al sistema de salud. Por eso cuando hablamos de sistema integrado no es sólo ambulancias, sino también los recursos humanos”.

Finalmente, señaló: “Incorporamos tecnología para poder tener un mejor control. No es casual que Entre Ríos hoy tenga los índices de mortalidad infantil más bajo de la historia. Esta fue una premisa que nos planteamos desde el inicio de gestión. No hay cosa que duela más en una sociedad que haya chicos que mueran por causas que se pueden evitar. En esto hay que trabajar y para lograrlo se requiere además el compromiso no sólo del gobierno, sino de todo el personal de los hospitales y centros de salud de la provincia”.

Por su parte, la ministra Velázquez afirmó que “queremos reforzar las cuatro regiones que tiene Paraná y también el gran Paraná por los ingresos. Paraná como capital de provincia necesita de un sistema integrado, estratégico, y esto va acompañado por un sistema informático digital que ya podemos ver en las pantallas de celular para saber dónde están nuestros móviles, cuál ocupado, cuál está con paciente, lo que permite dar celeridad al traslado. Las unidades de traslado se tienen que equipar también como estos móviles para dotarlos de equipamiento que es de mediana baja complejidad pero tienen las normas Iram, ISO y estamos igual que cualquier capital de provincia del país”.

Equipamiento

En cuanto a los vehículos, se precisó que se trata de ambulancias tipo furgón integral, marca Ford, versión Transit con techo elevado, portón corredizo lateral y puertas traseras tipo libro, equipadas con tecnología de punta. Las unidades cuentan con motor turbo diesel de 2,2 litros y 125 CV de potencia; aire acondicionado, ABS, control de estabilidad y de tracción.

Además están equipadas con panel central de oxígenoterapia fijo, con dos tubos de oxígeno de 2m³ y dos tubos de oxígeno de 0,415m³; camilla de aluminio con patas rebatibles; silla de ruedas rebatibles; tablas larga y corta de inmovilización traslucida a RX; un juego de férulas inflables; set de seis collares con orificio traqueal; unidad de succión portátil eléctrica; tensiómetro portátil y de pared; estetoscopio; oftalmoscopio; elementos para test rápidos de glucosa en sangre.