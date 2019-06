Gobierno trabaja en plan 2020 para el empleo público

Print This Post

La Casa Rosada está delineando la continuidad y profundización del programa que puso en marcha en 2016 para “modernizar el Estado”. Cambios en el convenio de trabajadores vía paritaria, plus salarial por objetivo alcanzado y capacitaciones, en el centro de la agenda oficial.

Las elecciones presidenciales marcarán la agenda política de los próximos tres meses, algo que no será ajeno al día a día en las oficinas estatales. Confiados en que Mauricio Macri será reelegido en octubre, en el Gobierno pusieron en marcha la planificación para el año que viene de un sector sensible en la estructura del Estado: El empleo público.

Se trata de una masa de 190.000 personas que trabajan directamente para los ministerios y organismos nacionales y sobre quienes recae el programa que la Casa Rosada puso en marcha en 2016 para “modernizar el Estado”.

En los despachos oficiales se está delineando un plan de continuidad y profundización de todo aquello que el Gobierno vino realizando en materia de empleo público a nivel nacional.

Si bien en la secretaría de Modernización consideran que el Estado cuenta ahora con una “dotación razonable” de empleados públicos, lo cierto es que el Gobierno no descarta aplicar reformas en el convenio de trabajadores estatales a través de las negociaciones paritarias del año próximo.

Vale mencionar que en los últimos tres años y medio, el principal punto de conflicto entre la Casa Rosada y los gremios estatales estuvo centrado en la fuerte reducción de las plantas de empleados en los distintos ministerios y organismo nacionales entre jubilaciones, finalizaciones de contratos, retiros voluntarios y despidos.

De acuerdo a datos brindados por Modernización, desde la llegada de Macri a la Casa Rosada la planta de la administración pública nacional se redujo en un 18 por ciento, nada menos que unas 45.000 personas. En ese sentido, en la oficina que conduce Andrés Ibarra sostienen que “estamos en el objetivo previsto” por lo que no anticipan reducciones de la planta de empleados públicos para el año que viene.

En lo que respectan a las negociaciones paritarias para 2020, en Modernización dan como un hecho la inclusión de un ítem de evaluación por desempeño mediante el cual los empleados públicos podrían cobrar un plus salarial. La intención del Gobierno es realizar evaluaciones periódicas para comprobar el grado de avance de los objetivos previamente estipulados y así bonificar a quienes los cumplan.

Se trata de una medida que ya corre para la alta dirección pública que hoy por hoy alcanza a unos 2.500 empleados, entre directores y coordinadores de programas impulsados por el Estado.

Cabe recordar que el mes pasado los estatales cerraron una suba del 28 por ciento en cinco tramos en el que se incluyó un plus por asistencia, una herramienta que según fuentes oficiales “viene funcionando muy bien”. Por el momento, en el Gobierno no evalúan otorgar ningún plus salarial porque estiman que este año la pauta salarial acordada con los estatales “estará cerca con la inflación”.

Más allá de los acuerdos paritarios, el plan sobre el cual también trabaja Modernización incluye también el incremento de capacitaciones para los empleados públicos. Las mismas estarán enfocadas en lo que en la oficina de Ibarra consideran la vedette del área: La digitalización de los trámites estatales.

“Triplicamos la capacitación de los empleados públicos y el año que viene nos vamos a enfocar en la digitalización del Estado”, apuntan allegados a la mesa chica de Ibarra al tiempo que afirman que “todo esto lo hacemos para que el Estado funcione”.

Fuente: Ámbito