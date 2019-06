González Fraga: “Estamos en medio de la niebla”

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Arribado recientemente de Londres, el titular del Banco Nación utilizó la metáfora meteorológica para caracterizar el especial momento político y económico que atraviesa el país en la recta final hacia las elecciones nacionales. En este sentido describió a AIM que esta incertidumbre es igual que cuando “uno no puede ver más que unos pocos metros por delante”. Igualmente se mostró esperanzado con el resultado electoral, ya que estimó persiste un 60 por ciento de indecisos, lo que abre posibilidades a revertir el escenario negativo en las preferencias para el oficialismo.

Invitado por el Rectorado de la UCR y la Fundación Pensar del PRO, en la noche de este lunes estuvo en Paraná el presidente del Banco Nación Argentina, Javier González Fraga. Luego de mantener una encuentro institucional con las autoridades de la sucursal de la capital provincial y algunos clientes de la entidad crediticia, se presentó a una disertación donde se allegó en pleno de la alta dirigencia de Cambiemos en la provincia, según pudo registrar este Agencia. Sólo faltó el candidato a gobernador, Atilio Benedetti, que tenía a la misma hora una salida al aire por la TV nacional.

Panorama

El ex candidato a la vicepresidencia de Ricardo Alfonsín en 2011, reconoció que la situación económica incide en los resultados electorales que se han ido dando en las provincias. De todos modos, planteó que “es demasiado temprano para hace algún pronóstico, faltan cinco meses para las decisiones más fundamentales. Creo que debe haber un 60 por ciento de indecisos, cosa que las encuestas no dicen. Creo que el país está en una encrucijada entre elegir convertirnos en una república o quedar en manos de las mafias, los barrabravas o ideas populistas. Este es el desafío que Argentina tiene por delante y no tengo dudas que la mayoría del electorado va a elegir correctamente”, aventuró.

Por otro lado, ante el pedido de baja de tasas de las pymes planteó que se pueda dar “gradualmente en la medida que se vayan disipando las incertidumbres políticas. Acá no hay un tema sólo económico. Hay una incertidumbre política, lo que yo llamo la niebla, que impide que haya tranquilidad cambiaria, que los precios realmente se vayan acomodando. Todo esto es producto de la incertidumbre política. Y mientras dure, va a durar esta forma rara de funcionar de la economía. Es propia en la niebla, cuando uno no ve más que unos pocos metros por delante”, graficó.