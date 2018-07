Google consigue que Chrome gaste menos batería y recursos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

¿Cuál es el sambenito de Google Chrome, ya sea en escritorio como en el móvil? Que gasta mucha batería y recursos del dispositivo que lo arranca. Esto depende mucho de la carga y del número de pestañas abiertas, así que… ¿Cómo solucionar el mayor inconveniente de un gran navegador? Google ha encontrado una manera.

Los desarrolladores de Chrome llevan meses probando una nueva funcionalidad del navegador: la detención de pestañas en segundo plano. Dicha mejora estaría a punto de llegar a Android para optimizar el gasto de batería y también de recursos. A tenor de las pruebas, el simple gesto de detener las pestañas colabora de manera activa en la optimización de la app.

Seguramente te ocurra lo mismo: vas abriendo pestañas de Google Chrome, o dejas que se abra una nueva con cada enlace, hasta que, al mirar la pila de páginas, descubres que son demasiadas. Pues bien: hasta ahora dichas pestañas seguían en funcionamiento incluso aunque no se utilizasen.

Google denomina a la nueva función como “detención de la carga en segundo plano“. Como explican en XDA Developers, el Gerrit de Chromium lleva varios meses mostrando esta funcionalidad en desarrollo. En un principio estaba pensada para activarse por defecto en el navegador, pero eso aún no ha ocurrido. Todavía, que sí llegará a Google Chrome en Android en un futuro.

Una vez esté activa la función citada Google Chrome detendrá las pestañas que no se usen tras cinco minutos de quedar en segundo plano. Esto no afectará a aquellas pestañas que se encuentren reproduciendo música o vídeo: dichas páginas se mantendrán activas para que la reproducción no se corte.

Ninguna de las versiones de Google Chrome tiene activa la eliminación de pestañas en segundo plano, esta llegará en un futuro próximo. Como han comprobado los desarrolladores, este cambio en la ejecución de las pestañas permitirá ahorrar batería y que Google Chrome no devore tantos recursos como acostumbra. No será algo excesivo, pero menos es nada.