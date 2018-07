Guía fue ratificado como director de FAA

Print This Post

En la reunión Comarcal del tercer distrito de Federación Agraria Argentina (FAA) fue reelecto como director Elvio Guía. En este período lo acompañará como suplente el dirigente de Gualeguaychú Matías Martiarena, confirmaron a AIM. Los productores elaboraron un documento sobre la situación del sector.

En el encuentro que se realizó en la Cooperativa Agrícola Ganadera y de Servicios Públicos Aranguren (Coopar) participaron 37 entidades de base. En la jornada fueron electos Guía y Martiarena, quienes deberán ser ratificados en el Congreso que se realizará en Rosario.

En la instancia también hubo un análisis de la situación del país, donde se trazó un diagnóstico del sector, contó Guía a esta Agencia: “Hubo mucho debate sobre la problemática que hoy sigue haciendo mella en los productores, ante una cosecha que fue una de las peores de los últimos 50 años”.

Además, apuntó que la coyuntura no ayuda, ya que “el combustible sigue subiendo y hay lugares (como en el norte entrerriano) donde hay denuncia de faltante de combustible; las últimas cuotas del Impuesto Inmobiliario Rural (IIR) no se prorrogaron, lo que implica multas formales e intereses en un año muy complicado; y los créditos tienen altas tasas de interés, lo que hace que muchas economías se vean resentidas, porque no hay capital de trabajo”. En ese marco, contó que “las cooperativas siguen afrontando los pasivos de los productores, porque hay que estar muy bien para que el banco te dé una respuesta, por lo que la situación es bastante compleja”, señaló Guía.

Ante ese escenario, el Tercer Distrito de FAA elaboró un documento que se dará a conocer la semana próxima, donde se solicita a los gobiernos (nacional y provincial) respuestas para el sector.

“La preocupación de cómo seguir hacia adelante es grande; esperemos que venga una cosecha de trigo, que si bien las condiciones son normales, sabemos que es un cultivo de relleno, por lo que tenemos que apostar a que la cosecha gruesa venga bien, para que se puedan acomodar las economías de los productores”, dijo, pero aclaró: “Por supuesto que la macroeconomía tiene que mejorar, porque esto también está haciendo mucho ruido en el bolsillo del productor”.