Guia: “Necesitamos comenzar a transitar un camino de estabilidad y seguridad jurídica”

El vicepresidente de Federación Agraria Argentina (FAA), Elvio Guia, afirmó a AIM que “hay incertidumbre ante cambios diarios”, por lo que “más allá de cuál sea el gobierno que venga desde diciembre se debe comenzar a transitar el camino de la estabilidad, con una visión a mediano y largo plazo”.

El escenario político y económico de Argentina es complejo e impacta en todos los sectores. El resultado de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (Paso) y la crisis económica son variables que juntas detonaron una crisis que rompió el delicado equilibrio que se había comenzado a proyectar para el campo argentino.

“Hacer una proyección política hoy con el contexto económico que estamos viviendo es complicado; más allá de quién sea el presidente desde diciembre lo que es necesario es que comencemos a transitar un camino de estabilidad y seguridad jurídica, no solamente de las inversiones sino la macro economía hacia dónde va”, dijo Guía.

En ese sentido, indicó que se está “esperando ver hacia dónde va la política. El país está en vilo con estas cosas y el sector productivo no puede esperar los tiempos de la política sino que los tiempos de la política deben ser acordes a los tiempos productivos”.

“Hay incertidumbre ante cambios diarios, más allá de cuál sea el gobierno que venga desde diciembre se debe comenzar a transitar los caminos de estabilidad con una visión a mediano y largo plazo para comenzar a ver el norte”, remarcó el dirigente, quien apuntó que “este gobierno había comenzado a hacer las cosas bien al abrir las políticas a mercados internacionales pero faltó el día a día con la macroeconomía, es decir, la baja impositiva, una reforma tributaria y una reforma laboral, cosas que debemos comenzar a discutir sea quien sea quien gobierne”.

En ese marco, el dirigente de FAA aclaró que “todos los gobiernos tienen que aprender de los errores y deben saber que se hicieron cosas mal y esas cosas se pueden mejorar pero no se deben volver a repetir, porque quien paga esos errores es la sociedad en su conjunto y las Pymes”

Intervención virtuosa del Estado

Para el dirigente nacional, el Estado debe “alentar a la producción y sobre todo a los productores que tienen la producción como forma de vida (de las economías regionales), es a él al que más debemos estar mirando”.

“Debe haber una intervención virtuosa del Estado, ya que el mercado (muchas veces) no derrama como se piensa y se generan estas situaciones como las que vemos hoy”, remarcó y que detalló que “hay situaciones puntuales que se deben resolver desde el gobierno, ya que no hay capital de trabajo, hay créditos con una tasa de interés que no ayuda a la producción y el dólar tuvo demasiados vaivenes, que impactó en la inflación y dañó muchísimo el bolsillo del consumidor y de las economías regionales (cítricos dulces, pera, manzana, uvas…)”.

“La alta inflación y los precios de los insumos en dólares hacen que los precios no se puedan trasladar a los consumidores lo que hace que muchas empresas vivan momentos muy complicados y de incertidumbre. Este escenario se debe superar con políticas a mediano y largo plazo, por lo que instamos a la clase política tener la responsabilidad que ameritan estos tiempos y bregar, desde cada uno de los espacios, a calmar la situación y a la sociedad en su conjunto sin seguir fogoneando la grieta”.