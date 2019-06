Hábitos que cambiarán tu vida para siempre…y para bien

Print This Post

Empiezas a estar cansado del dichoso consejo: para ser feliz tienes que aprender a modificar tus rutinas. Pero, ¿cómo? Siguiendo estos consejos.

Para llevar una vida saludable y cuidar de nuestra salud física y mental hay que adoptar una serie de rutinas que no son tan apetecibles como tumbarse en el sofá a ver la televisión. Pero, ¿qué tienes qué hacer? Y, lo que probablemente te ronde la cabeza, ¿realmente es tan complicado convertirlo en un hábito?

Eso mismo se plantearon los usuarios de Quora, quienes tardaron poco en responder a la pregunta “¿Qué hábitos incómodos como darte una ducha fría podrían cambiar tu vida?”. Estas son algunas de sus recomendaciones para ser mejores personas. Pequeños esfuerzos que pueden costarnos asumir de primeras pero que, a la larga, cambiarán nuestro día a día de manera radical.

Tu cerebro te lo agradecerá.

El saber ocupa lugar

“Es bastante incómodo cuestionarse todo y no dejarse llevar por las respuestas preconcebidas”, comenta Malli Gurram, quien recomienda no dar nada por sentado y preguntárnoslo todo para aprender cada día algo nuevo. Como si tuviésemos ocho años, la idea es aprender cosas nuevas sin parar y procurar que ninguna se nos olvide. No te agobies y des por perdida a tu memoria, con el tiempo te resultará más fácil.

Ser honesto

Aunque reconoce que decir siempre la verdad, ayudar al prójimo y estar pendiente del bienestar permanente de quienes nos rodean puede resultar agotador, Ryan Brown recomienda hacer una lista con nuestros sentimientos –tanto buenos como malos– para poder “aprovechar al máximo nuestras emociones y ser conscientes de las cosas que de verdad nos importan analizando lo que realmente significan para nosotros”.

Meditar

Está demostrado: los ejercicios de meditación nos ayudan a reducir el estrés, mejorar nuestra memoria y mantener sano nuestro cerebro. Ya, la idea de sentarte con las piernas cruzadas cada tarde y tratar de entrar en trance para liberarte de los males del día a día te parece, cuando menos, algo ridícula. Pero, como señala Nathan Hershey, “entre los beneficios de meditar se incluyen la mejora de la capacidad cognitiva, la inteligencia emocional y la autodisciplina en general”. Y no tienes por qué dedicarle media hora y ponerte un pantalón de yoga, con un minuto puede valer.

Madrugar

Se suele decir que no por mucho hacerlo amanece más temprano pero también hay quienes defienden que quienes son capaces de abrir el ojo un rato antes de lo normal, les ayuda Dios y tienen, en consecuencia, unas vidas mejores y más saludables.

Y si te pones el despertador un poco antes, mejor que mejor. El ususario Ekin Öcalan asegura que si nos despertamos a las cinco de la madrugada mientras el resto de los mortales continúan descansando es la mejor manera de disponer de un rato de silencio en el que podamos conectar con nosotros mismos y, de paso, aprovechar para hacer más cosas.

Hacer algo creativo

Estás deseando llegar a casa, quitarte los zapatos y tumbarte en el sofá a consumir al menos dos horas de programación televisiva, pongan lo que pongan. Mala idea. En tu tiempo libre tienes que procurar llevar a cabo alguna actividad creativa: “Puede hacer maravillas con nuestro cuerpo y mente”, sentencia un tal Mark Toole.

Controlar los gastos

“Mantener un registro de cada centavo que gastes te ahorrará mucho dinero y quebraderos de cabeza”, explica Bruce A. McIntyre, quien reconoce que pluriemplearnos como contables de nuestra propia economía doméstica puede resultar cansado pero se consiguen interesantes resultados en muy poco tiempo.

Hacerse voluntario

Una vez más, la idea es no malgastar tu tiempo libre haciendo nada y procurar encaminar tus acciones hacia el bienestar de quienes te rodean y de ti mismo. Eso sí, cualquier actividad solidaria debe ser sin ánimo de lucro, advierte el usuario Gurram: “Cualquier pequeña acción de voluntariado puede hacerte sentir como si hicieses algo verdaderamente grande para tu comunidad”.

Mantener una dieta equilibrada

No podía faltar la alimentación sana. Lleva tiempo e incluso un pequeño gasto de dinero, pero como ahora controlas tus gastos al dedillo, no te va a resultar tan complicado. Además, a medio y largo plazo los resultados serán impresionantes tanto para tu estado de ánimo como para el volumen de tu cintura: “No me di cuenta de los pocos nutrientes que estaba consumiendo y de la cantidad de azúcar y grasa que comía cada día hasta que empecé a seguir una dieta sana”, reconoce Tina Marshall.

Y no es la única que apoya la incorporación de este hábito a nuestra rutina diaria. “Al principio es difícil y socialmente te limita. Además puede resultar bastante más caro que la comida rápida, pero merece la pena el esfuerzo”, asegura Doug Whitney, quien confirma que ahora que es una “persona sana” es capaz de superar a los que le rodean: “Y no solo deportivamente, también a nivel mental”.

Aprender a hablar en público

Nadie dice que sea sencillo, pero si aprendemos a desenvolvernos con total naturalidad y en cualquier situación sabiendo utilizar correctamente las manos, con una buena dicción y poniendo en práctica los gestos adecuados, nos irá requetebién según los usuarios de Quora. De hecho, dentro de esta táctica, Toole recomienda hacerlo además con personas desconocidas: “Lo peor que puede pasar es que te rechacen, pero así ya tienes una nueva anécdota divertida que contar”, asegura quien gracias a su desparpajo hablando en público ha perdido el miedo al ridículo.

Apagar el móvil

Si somos capaces de desconectar al menos durante unos minutos de las ataduras 2.0 como estar permanentemente pendientes de si nos han contestado o no a un mensaje, si nos están llamando o de si alguien ha subido una nueva imagen de su comida a determinada red social, liberaremos nuestra mente mejorando nuestras capacidades cognitivas. Y sí, además seremos algo más educados con quienes nos rodean.

Ponerse metas

Plantearse objetivo y metas mantiene tu cuerpo y mente activos y saludables al tratar de alcanzarlas. Dedica cada día un rato a tu meta y poco a poco las abrazarás.

El Confidencial.-