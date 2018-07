Habrá 30 audiencias públicas para cubrir cargos en la Justicia

Print This Post

Desde mañana, a partir de las 9, en el recinto de la Cámara de Senadores, hasta el 5 de julio al mediodía, se realizarán 30 audiencias públicas para interrogar a ciudadanos que han sido propuestos por el Poder Ejecutivo para cubrir cargos en la Justicia entrerriana, informaron a AIM desde la Cámara.

Los profesionales podrán dar a conocer cuáles son sus planes de trabajo, las motivaciones que los llevaron a concursar, entre otros temas, y responderán a las preguntas de los miembros de la comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos de la Cámara Alta, que preside el senador de San Salvador, Lucas Larrarte.

El listado de los candidatos es el siguiente: Máximo Agustín MIR: Juez de Concursos, Quiebras y Ejecución Nº 3 de C. del Uruguay. 2. María Florencia AMORE: Defensor de Pobres y Menores de Rosario del Tala. 3. María Andrea CAVAGNA: Defensor de Pobres y Menores de Rosario del Tala. 4. Iván Ezequiel YEDRO: Agente Fiscal de Victoria. 5. Jorge Gamal TALEB. Agente Fiscal de Victoria. 6. Gustavo Amílcar VALES. Juez Civil y Comercial de C. del Uruguay. 7. Mariano MORAHAN. Juez Civil y Comercial de C. del Uruguay. 8. Álvaro Gastón PIEROLA. Fiscal de Coordinación de la ciudad de Paraná. 9. Mónica Elizabeth CARMONA. Fiscal de Coordinación de la ciudad de Paraná. 10. Evangelina Lorena SANTANA. Agente Fiscal de Paraná. 11. Pablo Nicolás ZOFF. Agente Fiscal de Paraná. 12. Laureano DATO. Agente Fiscal de Paraná. 13. Leandro DATO. Agente Fiscal de Paraná. 14. María Aránzazu BARRANDEGUY. Agente Fiscal de Paraná. 15. Laura Irene CATTANEO. Agente Fiscal de Paraná. 16. Mariano BUDASOFF. Agente Fiscal de Paraná. 17. Ignacio Luis María ARAMBERRY. Agente Fiscal de Paraná. 18. Juan Francisco MALVASIO. Agente Fiscal de Paraná. 19. Octavio Valentín VERGARA. Juez del Juzgado Civil y Comercial de Rosario del Tala. 20. Juan Ángel FORNERÓN. Juez del Juzgado Civil y Comercial de Federación. 21. María Gabriela TEPSICH. Juez del Juzgado Civil y Comercial de Nogoyá. 22. Leonardo PORTELA. Juzgado Civil y Comercial de Gualeguaychú. 23. Mariano Andrés LUDUEÑO. Juez del Juzgado Civil y Comercial de Diamante. 24. María Victoria FEDERIK. Defensor de Pobres y Menores -multifuero- de Villaguay. 25. Betiana Gisela CEPARO. Defensor de Pobres y Menores -multifuero- de San Salvador. 26. Silvina Claudia GARCÍA. Defensor de Pobres y Menores -multifuero- de Feliciano. 27. Gustavo Daniel PIQUET. Defensor de Pobres y Menores -multifuero- de Federación. 28. Germán Darío Cesar DRI. Agente Fiscal de la ciudad de La Paz. 29. Ricardo Antonio TEMPORETTI. Agente Fiscal de Feliciano. 30. Fernando Javier LOMBARDI. Fiscal de Coordinación de Concepción del Uruguay.