Habrá colectas de sangre en cuatro departamentos de la provincia

El Programa Provincial de Hemoterapia organiza colectas externas por el Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre en Paraná, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Concordia. Asimismo se sumaron postas del interior como Villaguay y Nogoyá.

En el marco del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, el Ministerio de Salud, a través del Programa Provincial de Hemoterapia (PPH), organizó una agenda para efectuar colectas externas en los departamentos Paraná, Gualeguaychú, Uruguay y Concordia. Cabe recordar que la fecha se celebra cada 9 de noviembre, en conmemoración a la primera transfusión de sangre realizada por el doctor Luis Agote en Buenos Aires en 1914.

El objetivo de la actividad es concientizar a la población acerca de la necesidad constante de tener donantes para los tratamientos de los pacientes y poner el acento en la importancia de la donación voluntaria, acercando una posibilidad a quienes no pueden ir al hospital.

En este sentido, la coordinadora del PPH, Lucrecia Etcheverry, señaló: “Generalmente las colectas son muy exitosas y cumplen las expectativas, se alcanza el promedio del número de personas que se estima, el cual es entre 30 y 35”.

La agenda, que comenzó este viernes en Concordia en el hall de la Facultad de Ciencias de la Alimentación, prevé diferentes colectas externas durante la semana que viene. En Gualeguaychú la actividad está prevista para el sábado 9 en el Banco de Sangre del Hospital Centenario –Luis N. Palma 874-. En tanto, en Concepción del Uruguay se realizará el lunes 11 en la Escuela Normal Mariano Moreno.

Por otra parte, en Paraná será el jueves 14 en la Plaza 1° de Mayo ubicada en calle Urquiza y San Martín. En esta oportunidad estará presente el colectivo de Salud Integral, colegios y empresas amigas de la donación.

Cabe destacar que en las postas del interior como Villaguay, Ramírez y Nogoyá, también se llevaron adelante colectas durante esta semana y continuarán la próxima. Allí se agasajó a los donantes con desayunos especiales.

Requisitos

Las personas que deseen concurrir a donar deben gozar de buena salud; tener entre 18 y 65 años de edad; no padecer enfermedades infectocontagiosas; no estar embarazadas o amamantando y no haberse realizado piercing o tatuajes este último año.