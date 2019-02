Habrá interna en Cambiemos por la senaduría de Paraná

Connect on Linked in

El intendente de Viale, Uriel Brupbacher, y un joven funcionario de la Municipalidad local, Francisco Spahn, disputarán un lugar por la representación departamental en las internas en donde Cambiemos terminará por delinear sus listas. Así lo confirmaron desde el bunker del concejal Emanuel Gainza, que respalda a Spahn.

Según indicaron de Cambiemos de la capital provincial, Francisco Spahn “cuenta con el apoyo del sector agropecuario de la provincia de Entre Ríos, toda la juventud nacional macrista y del precandidato a intendente por Paraná Emanuel Gainza”.

En la información que hicieron circular también señalaron que el escenario estaría bendecido por el del ministro del interior de la Nación, Rogelio Frigerio, llegado a Paraná “para definir el armado de Cambiemos en la provincia de Entre Ríos” y en vista del cierre de plazo para presentar las listas a precandidatos que vence este sábado 23 de febrero.

En este sentido, confirmaron señalaron que estaría planteada la interna en la senaduría departamental de Paraná entre Francisco Spahn y Uriel Brupbacher.

El primero es funcionario municipal, y trabaja de articular “distintos programas del gobierno nacional”, se precisó. En la faceta partidaria Spahn es secretario de Enlace del PRO nacional. Tiene 30 años y proviene de una familia ligada a los negocios agropecuarios. Es ingeniero agrónomo de la Uner y exhibe cursos de mediación y manejo de recursos humanos en la universidad de Maryland, EE.UU.

En tanto de quien va por el mismo lugar es el intendente de Viale, conocido por algunos hechos escandalosos y otros no tanto. Se puede decir de Brupbacher que en octubre de 2018 protagonizó un altercado en un bar de Crucesitas Séptima en la cual recibió un rebencazo en la espalda por el ex presidente de los bomberos voluntarios de su ciudad, tal como consignó AIM. Y que en septiembre de 2016, tuvo que echar de su gestión al encargado del corralón municipal, Ángel Salcedo, ya que en un allanamiento en su vivienda la policía encontró armas y municiones sin registrar. Antes, Salcedo había cosechado denuncias por acoso sexual a dos empleadas, pero en ese momento Brupbacher desestimó las acusaciones. Y hace poco, a principios de febrero, el intendente de Viale tuvo un gran conflicto con vecino de barrio Jardín, ya que no los quería recibir para recibir sus inquietudes que eran por servicios básicos que la intendencia no prestaba a la zona.