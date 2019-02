Harán un pañuelazo múltiple previo al #8M

Print This Post

La Asamblea de Mujeres, Lesbianas, Travestis y Trans de Paraná convocó para el próximo miércoles 6 de marzo, a las 17, para el encuentro de pañuelos de los diversos colores que simbolizan las distintas campañas nacionales. La premisa es seguir organizándose, dijo a AIM una de las referentes, Nadia Burgos. “Vamos a seguir luchando y tomando las calles las veces que sea necesario para conquistar una vida que sea vivible, porque vivas y soberanas nos queremos”, sentenció.

La convocatoria es para la jornada del miércoles 6 de marzo, en una instancia previa del #8M, día del Paro Internacional de Mujeres. Mujeres, lesbianas, travestis y trans de Paraná invitan dos días antes, a las 17.00, en Plaza 1º de Mayo, a realizar un múltiple pañuelazo. “Convocamos a todes a que se acerquen con el pañuelo verde de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito, con el pañuelo naranja o negro de la campaña por la separación de la Iglesia y el Estado, con el pañuelo rosado que pide por la ley de emergencia de género y el cupo laboral trava-trans, y a sumar las fuerzas de estas luchas que van a estar como exigencias el próximo 8 de marzo”, dijo a esta Agencia una de las voceras, Nadia Burgos.

La iniciativa van en consonancia con la propuesta de realizar una bandera multicolor para encabezar la marcha que se hará el #8M.. “La idea es seguir encontrándonos en un espacio público, organizándonos para este paro internacional en un contexto donde no solamente tenemos que sufrir de lleno las políticas de ajustes de un gobierno nacional, provincial y municipal que nos golpea, si no que también en un contexto donde no se aplica la Educación Sexual Integral en las escuelas, se niega aplicar el protocolo de Interrupción Legal del Embarazo”, aludió Burgos.

La dirigente política también dijo que no se puede dejar de referencia a la tremenda situación tremenda que se conoció en Tucumán “en donde se tortura a una niña de 11 y se le niega el derecho que desde 1921 está consagrado y el poder disidir a interrumpir un embarazo cuando alguien es víctima de violación. Hay todo un aparato estatal que propicia e impone la maternidad a una niña que sufrió una situación tremenda como una violación y que encima tienen que sufrir la cesárea y un sistema de asistencia público médico de salud y las autoridades que avalan preservar un feto y no los derechos humanos de esta niña”, fustigó.

En este sentido, Burgo apuntó que “las mujeres y disidencias tenemos muchísimo por lo cual pelear y por eso tenemos que redoblar los esfuerzos de cara al 8 de marzo y la realidad. Con más organización, con más sindicatos que adhieren al paro efectivo y con la exigencia que se concrete un paro general. Porque si nuestras vidas no valen, produzcan sin nosotras, porque de todo esto vamos a seguir fortalecidas, luchando, y tomando las calles las veces que sea necesario para conquistar una vida que sea vivible, porque vivas y soberanas nos queremos”.