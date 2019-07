Hasta agosto se podrá justificar  la no emisión del voto  en Entre Ríos

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Quienes no votaron en las elecciones generales de Entre Ríos tendrán tiempo hasta el 9 de agosto para justificar su acción ante el Tribunal Electoral, informaron a AIM desde el organismo. No están obligados a presentar justificativo quienes tengan menos de 18 años o más de 70.

El elector que no haya votado deberá hacer la justificación de no emisión del voto, para no formar parte del registro de infractores al deber de votar.

El ciudadano que no emitió su voto podrá justificarlo por estar a una distancia mayor a 500 km del lugar donde debía sufragar; por razones de enfermedad – motivos de salud; por estar al cuidado de un familiar enfermo; porque extravió de documento (fuerza mayor); por estar fuera del país; por estar cumpliendo funciones electorales; por problemas del registro electoral; o por motivos laborales.

¿Cómo se hace para justificar?

En forma presencial en el Tribunal Electoral Provincial con la documentación: nota explicitando los motivos o certificado médico o policial y DNI (originales y copias). Se atenderá en calle 25 de junio 331 de Paraná el día miércoles 17 de abril en el horario matutino habitual y por la tarde de 16 a 20. A partir del lunes 22 en el horario habitual de 7 a 13.

Por correo postal enviando la documentación a 25 de Junio 331 – Paraná – Entre Ríos 3100: nota explicitando los motivos o certificado médico o policial y copia de DNI.

Por correo electrónico tribunalelectoraler@entrerios.gov.ar adjuntando la documentación (sacándole una foto o escaneándola) y nota explicitando los motivos o certificado médico o policial, y DNI.