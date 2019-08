Hasta el miércoles anticipan mañanas muy frías y con heladas

Print This Post

El Departamento de Meteorología de Defensa Civil provincial adelantó un pronóstico donde se anuncia que continuarán la tendencia de temperaturas mínimas cercanas al cero grado en la región, pero sin posibilidad de lluvias a la vista, según pudo saber AIM de acuerdo al parte oficial.

El aviso meteorológico dado a conocer este lunes, se anticipa“que las mañanas y las noches de los próximos días sean frías, con probabilidad de heladas. Durante el miércoles se estaría alejando el ‘núcleo’ de la masa de aire frío, para dar lugar a aire un poco más cálido. No se observan condiciones de inestabilidad hasta los días del próximo fin de semana”, se indicó a esta Agencia desde la dependencia oficial.

Con la continuidad de las bajas temperaturas, se “recomienda precaución con la utilización de artefactos de calefacción que consuman el oxígeno del interior de la vivienda, y mantener una adecuada ventilación”.

En cuanto a las marcas termométricas, se pronostica para este martes una mínima en descenso y máxima en leve ascenso. La marca más baja estará entre los 3º y 5° con sensación térmica de 1º a 3°, siendo menores en el sur de Entre Ríos. Las máxima oscilarán entre los 14º y 15°, con térmicas más bajas, de 13º a 14° C, siendo en el Norte las más mayores. La condición estará dominada por “vientos débiles o muy débiles del E, con probables heladas, en especial para el Sur de la provincia. Frío por la mañana y poco nuboso. Luego por la tarde vientos con incrementos temporarios del E, poco nuboso sobre el Norte y centro de la provincia y parcialmente nublado sobre el Sur”.

Para el miércoles continuarán los “vientos débiles del E, rotando al NE. Despejado a muy poco nuboso sobre el Norte y centro de la provincia y poco nuboso a parcialmente nublado sobre el Sur de la misma. Luego por la tarde vientos débiles y moderados del NE, rotando al E. Fresco por sensación térmica y poco nuboso a despejado. Temperatura mínima en leve o muy leve ascenso y máxima en ascenso. Se anticipa así mimas de 4º y 6° con sensación térmica de 2º a 4° C, y las máximas entre 16º y 17° C con sensación de 14º a 15° C.