Homenaje a mujeres trabajadoras paranaenses

En el marco del Día Internacional de la Mujer, el intendente Sergio Varisco encabezó un acto conmemorativo en el centro cultural Juan L. Ortíz. El jefe comunal anunció la construcción de una nueva sede para la Subsecretaría de la Mujer, con una inversión de 30 millones de pesos.

Este viernes 8 de marzo, la Municipalidad de Paraná conmemoró el Día Internacional de la Mujer, con un acto encabezado por el intendente Sergio Varisco desarrollado en el Centro Cultural Juan L. Ortiz.

Consistió en homenajear a mujeres trabajadoras de la capital entrerriana, reconocidas por el desempeño puesto de manifiesto en distintos ámbitos como en la cultura, la ciencia, el trabajo solidario y la lucha de los derechos humanos.

Tuvieron un homenaje póstumo la poeta Stella Berduc, Alicia Krevisky (una de las fundadoras de la Fundación de Ayuda al Enfermo Hematooncológico de Entre Ríos – Faeher), la doctora Marta Soledad Olagüe y la artista plástica Gloria Montoya.

Además, fueron distinguidas Gabriela Méndez (Crisálida); Silvia Cersofios (MUPEA, Mujeres Unidas en Prevención del Embarazo Adolescente); mujeres madres “Barriletes”; María Eugenia Llano (Voluntariado del Hospital San Roque); Anabella Albornoz (Suma de Voluntades); Cecilia Pautaso (Asociación de Celíacos de Entre Ríos, ACER); Rosa Vera (Club de Madres y Abuelas de Barrio Belgrano); Yolanda Darrieux (fundadora del Departamento de Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación – UNER); Graciela Reca (pianista entrerriana); Diana Centurión (empleada municipal de la Dirección de Tránsito) y Laura De Kimpe (empleada municipal, chofer de un camión de la Unidad Municipal N°3).

La ceremonia, organizada por la Subsecretaría de la Mujer, contó con la presencia de las mujeres homenajeadas y familiares; la titular del área, Graciela Mántaras: los secretarios General y Derechos Humanos, Eduardo Solari, y Legal y Técnico, Walter Rolandelli; el Fiscal de Estado, Francisco Avero; las concejales María Marta Zuiani y Karina Llanes, y otros funcionarios.

El Jefe Comunal destacó la labor que se viene desarrollando en su gestión con las situaciones complejas que padecen muchas mujeres de nuestra ciudad. “Hoy podemos decir con orgullo que desde el Municipio de Paraná se trabaja como corresponde en todas las situaciones de género, sin hacer ninguna diferenciación. Para esto quiero agradecer la predisposición de Graciela (Mántaras) y de todas las mujeres que trabajan en la Subsecretaría de la Mujer”.

Además, el mandatario paranaense se refirió a las obras que se han llevado a cabo y las que se van a concretar que tienen que ver con áreas de la mujer. En ese sentido, señaló que “tenemos la nueva Casa de la Mujer desde hace un tiempito; una empresa privada ya está pavimentando calle Antonio Crespo, desde Churruarín hasta Almafuerte; hemos creado el primer club de fútbol femenino sobre un terreno municipal; y hoy les digo que ya firmé la licitación y vamos a terminar en esta gestión la nueva sede de la Subsecretaría de la Mujer y de la Casa de la Mujeres Víctimas de Violencia con 12 habitaciones, la cual es una obra por un monto de 30 millones”, tras lo cual añadió: “Si hay ajustes en otros estamentos del Estado, no los hay en el Municipio, que cuenta con 800 millones de pesos en distintas cuentas y queremos tener este colchón anticrisis”.

Luego, Varisco adelantó que “en este sentido, también quiero decirles a las maestras jardineras que un aumentito en el plus vamos a anunciar la semana que viene”.

Por último, agradeció “a las ONG que trabajan con el Municipio” y pidió a las mujeres que son víctimas de violencia de género que “sin miedo denuncien todo lo que les pasa, que en la Subsecretaría tienen acceso a la vía administrativa, judicial, y allí las van a asesorar en lo que sea necesario”, expresó.

Por su parte, el secretario General y Derechos Humanos, Eduardo Solari, dijo: “Quiero destacar el trabajo de la Subsecretaría de la Mujer; el trabajo que han realizado Graciela Mántaras y su equipo durante estos años. Es un trabajo basado siempre en cuestiones serias, de estudio, tratadas con tolerancia, alejándose de la intransigencia y posiciones extremistas. Un trabajo que sirve como política de estado para sumar, para lograr consensos, para que la Subsecretaría de la Mujer sea siempre una herramienta que ayude a los derechos de la mujer y que una en esa lucha también a los varones, para que definitivamente esta sociedad sea igualitaria y todos los derechos lleguen a todos los ciudadanos sin ninguna distinción”.

En tanto, la titular de la Subsecretaría de la Mujer, Graciela Mántaras, se refirió de una manera especial al Día Internacional de la Mujer y en ese sentido expresó: “El 8 de marzo es un día que a nosotros nos pone frente a la gran pregunta: ¿Qué hacemos? ¿Qué conmemoramos? ¿Dónde ponemos el acento? ¿En las mujeres víctimas de violencia? Entonces, ahí tenemos una cifra espeluznante en lo que va del año: del 1 de enero al 28 de febrero tenemos 54 mujeres argentinas muertas por femicidio, donde el 90% de los casos implica a un hombre del entorno íntimo de esas mujeres y en los cuales 34 niños han quedado sin sus madres. Y esto nos pone ante la obligación de renovar el compromiso, el esfuerzo, el trabajo en prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en todos los espacios donde se desarrollen sus relaciones personales”.

Más adelante agregó que “pero también el 8M es el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Entonces nos pareció sumamente importante destacar este otro aspecto, porque las mujeres trabajamos, somos poderosas, tenemos fuerzas, llevamos adelante empresas, familia, inventamos, generamos, y ocupamos espacios que para mujeres de generaciones a nosotras eran impensadas”.

En su sentida alocución, la funcionaria municipal también señaló que “si estamos a favor de la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres; entonces tenemos la esperanza de una sociedad diferente, de un cambio, de convertirnos en una sociedad más justa, más tolerante y más igualitaria”.

Voces

Cecilia Pautasso (Asociación de Celíacos de Entre Ríos, ACER): “El reconocimiento sirve para visibilizar el trabajo que se realiza y puede ser distinguida cualquier mujer que se destaque por lograr la mejor calidad de vida de las personas. En nuestro caso, desde la ACER, hemos logrado muchas cosas fundadas en el amor por nuestros hijos o familiares que presentaron la enfermedad celíaca. Este reconocimiento sirve para alentar a otras mujeres que trabajen en las consignas de su vida que les haya tocado y que se aúnen codo a codo, que aunque sean causas diferentes, la sociedad necesita la complementación de hombres y mujeres”.

Diana Centurión (empleada municipal de la Dirección de Tránsito): “Estoy muy emocionada ya que significa mucho el reconocimiento, porque como digo siempre la mujer lucha un poco más por ganar un lugar. Y que se acuerden de uno, ver que mis compañeros de trabajo y mi familia me feliciten es muy emocionante”. Sobre su trayectoria en el municipio, contó que ingresó al área de Educación, luego se desempeñó en Cultura, hasta que pasó a la Dirección de Tránsito: “Desde hace casi 10 años me desempeño allí. Siempre me preguntaba por qué en la Dirección de Tránsito no había choferes mujeres y lo propuse. Finalmente me llamaron en el 2018 para ser chofer y me hice cargo del móvil 551. Para estar en ese lugar se tiene que tener vocación porque te tiene que gustar el trabajo que se hace en la Dirección de Tránsito; es un logro y un orgullo para mí”.

Laura De Kimpe, (empleada municipal, chofer de un camión de la Unidad Municipal N° 3): “Este homenaje es muy emocionante para mí, mis hijos, toda mi familia, y mis amigas”. Además instó a otras mujeres como ella para que “se animen a manejar un camión, porque también se puede siendo mujer”, dijo. Sobre su labor diaria, la también boxeadora, contó que “sentarme en el camión es como que me agarra una sensación rara, una mezcla de ganas de llorar, nostalgia, porque en ese lugar estuvo mi padre y ahora estoy yo”.

En representación de las mujeres madres “Barriletes”, recibió la distinción Antonia, quien expresó estar “muy contenta con esta distinción, es un orgullo para mí y también para la gente que me ayuda, porque se vende la revista y salimos adelante juntos”. Al referirse a sus inicios en esa entidad, la señora de más de 70 años contó: “Hace 17 años empecé porque estaba trabajando y no me alcanzaba la plata. Entonces una chica me dijo que si quería vender la revista Barriteles y accedí, y ahí empezó todo. Ahora ha crecido mucho la revista y se vende, aunque no tanto porque ha subido su precio. Pero gracias a Dios se vende y con eso vivimos”.