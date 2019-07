Hoy es día no laboral “con fines turísticos”

Connect on Linked in

Debido a que el 9 de julio se conmemora el Día de la Independencia y es un feriado inamovible, quedó establecido que hoy sea un “día no laboral con fines turísticos”, lo que significa que quedará a consideración de cada empleador si lo cede o no a sus trabajadores.

El sector público considera a la fecha como día no laboral, por lo que no brindará atención al público. Tampoco abrirán los bancos, lo que implica que la jornada será similar a la de un feriado. Debido a que la atención bancaria se verá afectada, se recomendó tomar las precauciones necesarias o extraer dinero con anticipación. Con respecto al servicio doméstico, desde la Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) explicaron que, al tratarse de un día no laborable, cada empleador puede decidir si el empleado trabaja o no. En caso de que lo haga, no está obligado a pagar doble la jornada.

Qué dice la ley De acuerdo al artículo 167 de la ley de contrato de trabajo, «en los días no laborables, el trabajo será optativo para el empleador, salvo en los bancos, seguros y actividades afines, conforme lo determine la reglamentación». Además, la resolución indica que en esos días el personal que preste servicio “percibirá el salario simple”.

Por su parte, el ministerio del Interior informó, a través de su cuenta de Twitter, que «este lunes 8 será un día no laboral con fines turísticos y que el martes 9 será feriado por el Día de la Independencia». De esta manera, quedó descartada la posibilidad de que hoy sea un feriado puente y la actividad privada, durante ese día, quedará sujeta a la decisión de cada empresa.

En el ámbito comercial Desde el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) se señaló que «es bueno saber que este lunes 8 será un día no laborable. Por lo que el empleador tomará la decisión de abrir o no su negocio”. “El martes 9 de julio, Día de la Independencia, será un feriado nacional inamovible. No se trabajará, pero quien lo haga deberá recibir una remuneración doble”, subrayó.