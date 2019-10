Hsbc: La mega causa de lavado y evasión quedó en la nada

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Hacia 2015, se creó por ley una Comisión investigadora cuyo objeto fue analizar la fuga ilícita de capitales y la evasión a través de cuentas off shore del Banco HSBC. ¿Qué sucedió con la investigación durante todos estos años?

La Comisión Bicameral, compuesta por diputados y senadores nacionales, elaboró un profundo informe en el que analizó el rol y el accionar del HSBC que facilitó la práctica de sectores empresarios altamente concentrados para colocar excedentes financieros en el exterior. Investigación que quedó en la nada. Entre junio y noviembre de 2015 la comisión citó a funcionarios del Banco Central, la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Comisión Nacional de Valores (CNV). La averiguación nació a partir de una base datos recibida por Ricardo Echegaray, ex titular de Afip, de parte del gobierno francés, en el marco de un convenio para evitar la doble imposición entre Argentina y Francia.

El ex titular de la entidad recaudadora reconoció ante la Comisión “el convenio y el intercambio de información, permitió que no haya zonas grises en la relación económica con Suiza”. El acuerdo, al evitar la doble imposición, permitió recaudar más de 70 millones de pesos de la facturación de las 70 empresas suizas instaladas en Argentina.

Cantidad de cuentas al Hsbc

Argentina se lo acusó de lavado y evasión a través de 4.040 cuentas argentinas en la sede Suiza. Desde la Comisión Bicameral se destacó la coincidencia de muchos clientes detectados en Suiza con clientes del HSBC Argentina. Entre los involucrados figuraban directivos de los principales grupos concentrados del país.

El Grupo Clarín lidera la lista con 106 millones de dólares, le siguen el Grupo Fortabat (101,3 millones), la generadora termoeléctrica Central Puerto (82,2 millones), Telecom Argentina (18,8 millones), la compañía bursátil Caja de Valores (17,6 millones), Mastellone Hnos. (16,2 millones) y LKM Laboratorio (14 millones). También integra ese grupo selecto el ex ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, Alfonso Prat Gay.

El ex titular del Banco Central y ex ejecutivo de JP Morgan figura como apoderado de la cuenta en el Hsbc Suiza de la fallecida empresaria María Amalia Lacroze de Fortabat y su nieta Amalia Adriana Amoedo. A fines de 2006 en esa cuenta había un saldo de 68,3 millones de dólares. El ex funcionario macrista también aparece vinculado al Supervielle Group a través de los servicios prestados por su firma de consultoría financiera, Exprinter International Bank. Uno de los directivos de la entidad, Pilar Estela Supervielle, figura en el listado de cuentas secretas en Suiza con 19,6 millones de dólares. Es la causa por delitos económicos más grande del país: 222 imputados por asociación ilícita, lavado de dinero y evasión agravada por la fuga de más de 3.500 millones de dólares.

La respuesta del Hsbc

Por su parte, Gabriel Martino, titular de la filial Argentina del Hsbc, en el marco de la investigación, presentó ante la Comisión Bicameral un escrito donde aseguró que “la denuncia resulta improvisada y la conclusión infundada”. Martino negó que el banco en Argentina y sus directores hubiesen conformado una plataforma ilegal con el propósito de facilitar a los contribuyentes evadir sus impuestos.

La Comisión investigadora elevó un informe a la jueza María Verónica Straccia y al fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial. Los funcionarios comenzaron a tomar declaraciones indagatorias a fines de 2015. Los acusados desfilaron por los tribunales porteños desde diciembre de 2015 hasta septiembre de 2016.

Martino, con el cambio de gobierno donde triunfó Mauricio Macri ante Daniel Scioli, luego de quedar imputado en la causa recuperó su lugar como presidente del Hsbc Bank Argentina. A través de un comunicado la entidad financiera expresó haber dado cumplimiento “con los pasos legales y administrativos que tuvieron lugar tras un fallo judicial que en diciembre pasado ordenó suspender los efectos de la resolución que, frente a las acusaciones del gobierno anterior, lo había removido como director de la entidad”.

El castigo duró solo unos meses: en febrero de 2016 la sala 5 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo frenó el desplazamiento.

La indeferencia de la Justicia

Hoy, en la Justicia Penal Tributaria tres grandes causas que investigan la arquitectura montada por los grandes bancos internacionales para fugar divisas quedaron caducas: la de las cuentas del Hsbc en Suiza, la investigación contra el JP Morgan, nacida a partir de la denuncia del arrepentido.

Hernán Arbizu, y el expediente BNP Paribás, en el que se estudia la fuga de más de mil millones de dólares a paraísos fiscales. El titular de la procuraduría de criminalidad económica y lavado de activos, Carlos Gonella, citado por la Comisión Bicameral explicó que “hay 400 mil millones de dólares de argentinos fuera del país. Una cifra significativa: Argentina es el octavo país del mundo en número de clientes en el Hsbc en Ginebra y el 21 en cantidad de dinero evadido.”

Operatoria

Hevré Falciani, un ingeniero en sistemas italofrancés que trabajó diez años en el Hsbc en Ginebra, Suiza, copió datos de 130 mil cuentas secretas en las que descansaban miles de millones de dólares y euros no declarados. El experto en informática huyó con 60 mil archivos a Francia, donde entregó la información a las autoridades fiscales de ese país y se ganó el apodo del “Edward Snowden” del secreto bancario. Ese fue el inicio del “Swiss Leaks”, una enorme grita en el secreto bancario de uno de los principales paraísos fiscales del mundo.

Según el banco y las autoridades suizas, el ingeniero informático robó la información para venderla. Él dice que intentó alertar a las autoridades suizas, pero que nunca obtuvo respuesta. Las autoridades francesas entregaron al entonces titular de la Administración Federal de Ingresos Público s (Afip) Etchegaray, un CD encriptado con las fichas de todos los clientes argentinos.

Un final anunciado

Por reglamento del Congreso, una Comisión Bicameral creada por ley no puede desintegrarse. Sin embargo, a partir del 10 de diciembre de 2015, luego del triunfo de Macri, la nueva conformación de la cámara baja y alta respectivamente, dejó obsoleta una comisión que había logrado un trabajo de investigación de 180 días. Una vez más, ganaron la banca y los evasores.

Por Raúl Haurat, analista político y especialista en periodismo de investigación.