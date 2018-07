Igual que en el Mundial: Llega el VAR al “Bailando 2018”

Print This Post

El Bailando 2018 llegará a la pantalla chica con una gran novedad. Este año, además del tradicional jurado, habrá una voz más para calificar la actuación de las parejas de bailarines, ya que al igual que en el Mundial de Rusia, la competencia contará con la ayuda del VAR (por sus siglas, Video Assistant Referee).

El sistema que tuvo gran protagonismo en la Copa del Mundo llegará a la famosa pista de baile para impartir justicia y será dirigido por Lourdes Sánchez, tal cual contaron en Los Ángeles de la Mañana.

Según comentó la panelista del programa de El Trece, luego de que se enteró de la posibilidad, se comunicó vía WhatsApp con Marcelo Tinelli, quien se encuentra de vacaciones en Miami, donde descansa antes del arranque del programa. En aquella conversación, fue el propio conductor quien le confirmó su nueva labor en el ciclo.

El VAR servirá como apoyo para las cuatro autoridades del certamen: Ángel de Brito, Marcelo Polino, Flor Peña y Laurita Fernández. El sistema se instalará en la zona donde hasta la última edición estaba la barra de tragos. Allí se ubicará solamente -por el momento- Lourdes, quien tendrá la tarea de supervisar la revisión de coreografías en vivo.

¿Cómo será su implementación? La bailarina trató de explicar: “Es sin puntaje, yo sería como el referí. Puedo decir ‘estuvo fuera de tiempo en tal o cual segundo’ antes de la devolución de los jurados. Voy a ser una molestia para el jurado”, anticipó entre risas.

“La nota no la puedo juzgar, pero me encantaría estar siempre con el micrófono abierto. Pero es algo que todavía no está bien definido”, comentó la pareja del Chato Prada y añadió que también le gustaría tener un silbato. Y cuando le preguntaron si tendrá mayor influencia que el jurado, dejó abierta la posibilidad: “Todo puede ser”.

Teleshow