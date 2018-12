“Incesto sentido”, el polémico texto de Pablo Marchetti, esposo de Victoria Donda   

Connect on Linked in

Las redes sociales son un gran parámetro sobre los temas de conversación del momento, y durante este jueves en Twitter los usuarios se expresaron sobre algo bastante particular.

Se difundió un texto escrito por Pablo Marchetti, esposo de la diputada Victoria Donda y ex director de la Revista Barcelona, titulado “Incesto sentido” y en donde habla sobre un supuesto abuso infantil en torno a su hija de entonces nueve años. El escrito fue en 2011.

Su primer párrafo comienza: “Noche de verano, hace calor, mucho calor. Lina duerme tirada boca abajo en su cama. Tiene puesto un shorcito del pijama, rosa y con agujeritos, y una musculosa blanca con un estampado de flores. Su cuerpecito, tan frágil como fibroso, se retuerce con una sensualidad y una inocencia tan delicadamente brutales que me dan ganas de acariciarla y besarla por todos lados: los brazos, las piernas, la espalda, la cara”.

El texto forma parte del libro “Pensamientos Incómodos”, publicado en el año 2016, y agrega: “Decía que acaricio y beso a Lina todo lo que puedo. En realidad, acaricio y beso (y abrazo, y me excito, y muero de amor) todo lo que ella me deja”.

Después del subtítulo “Limpieza ética”, Pablo Marchetti relata cuando su dejó de bañarse junto a su hija, a los cinco años: “Recuerdo que se lo comenté a un par de amigas y me dijeron que era una bestia, que no podía seguir metiéndome en la bañera con mi hija, los dos en bolas, cuerpos desnudos y mojados rozándose, que era una barbaridad. Lo peor de todo fue la opinión de Lina, que se opuso a mi propuesta”.

“¿Por qué?”, me preguntó con una carita que me hizo morir de amor, y no supe que decirle. ¿Qué le iba a decir? ¿”Porque ya estás grande para que nos metamos los dos en la bañera, en pelotas”? ¿”Porque no podemos exponernos al roce entre mi pito y tu cuerpo”?”. Después de este texto, que puede leerse en su página web oficial, las redes sociales estallaron de bronca contra Marchetti.