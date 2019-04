Informe caliente de Peña en Diputados

Connect on Linked in

AIM en sesión. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, se hizo presente en la Cámara de Diputados y el recinto se convirtió en un ring de batalla entre Cambiemos y el FPV, que recibió al funcionario con carteles que rezaban: #BastadeMentir. “No nos vamos a ir en diciembre; los argentinos no van a volver atrás”, exclamó ante un planteo de la legisladora Gabriela Cerutti, quien le llamó la atención por la pobreza y la inflación. El representante de Ministros también se refirió al supuesto control de precios que ejercerían desde el Gobierno y a la situación de las provincias.

La diputada del FPV, Gabriela Cerutti, le dijo al funcionario: “Ustedes se van en diciembre, pero de acá a diciembre hay una enorme cantidad de gente que no sabe si mañana va a poder comer. No estamos pidiendo soluciones mágicas: estamos pidiendo soluciones políticas y económicas”, e hizo referencia a la incertidumbre de los tomadores de crédito UVA y a los gastos que deben resignar para pagar esas cuotas.

“¿No sabe que todos los días la población argentina tiene que tomar decisiones dificilísimas, como si se va a invertir en educación, en salud o en comer? Y ustedes ante esto, le piden a los argentinos que aguanten, y no a los bancos, ni a los Caputo y los Mindlin, que triplicaron sus ganancias el año pasado”, agregó.

A lo que Peña, respondió intensamente “No sé si es un pronóstico o un deseo suyo, pero yo creo que no nos vamos a ir en diciembre. Los argentinos no van a volver atrás. Van a respaldar el cambio”.

Por otra parte, le reprochó a Cerruti: “No le creo su indignación impostada por una pobreza que no construimos nosotros. Usted sabe que la pobreza no fue construida por este gobierno, pero no lo dice. Por algo ustedes, cuando fueron gobierno, no resolvieron el problema”.

Peña insistió en que “el camino de la pobreza cero sigue siendo una invitación por la que tenemos que trabajar juntos”, y sostuvo: “Si no nos ponemos de acuerdo en cómo, no lo vamos a lograr”.

Control de precios

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, negó este miércoles en la Cámara de Diputados que el Gobierno vaya aplicar un nuevo programa de control de precios, ante las versiones que circularon en las últimas horas, en un contexto de preocupación por la inflación.

“Nunca anunciamos control de precios ni haremos control de precios porque no creemos en eso. Sí trabajaremos con todos los mecanismos que se pueda para acordar posibles precios con las empresas, pero no vamos a hacer control de precios”, ratificó Peña.

La situación de las provincias

En el marco del informe, Peña repasó la situación de las provincias e hizo un resumen más general de la gestión, incluyendo el tema económico.

“Uno de los puntos más importantes tiene que ver con un fortalecimiento de un federalismo de verdad”, enfatizó el jefe de Gabinete, recordando que, cuando asumieron, 10 provincias no podían pagar sueldos y aguinaldos, por problemas de gestión en muchos casos, y “además por una etapa de gobierno de 12 años de concentración de recursos”.