Infraestructura escolar: Reclaman una ley de verificación técnica educativa

Tras el trágico hecho en una escuela de Moreno, donde fallecieron dos personas, “resulta necesaria una ley de verificación técnica, que permita un registro en forma periódica (anual) para que el compromiso con la infraestructura escolar no sean solo palabras que se lleva el viento”, señaló a AIM el secretario Nacional de la Campaña Argentina por el Derecho a la Educación (Cade), Alberto Croce, quien sostuvo que “hoy son demasiadas las escuelas e instituciones que no están en condiciones para garantizar una educación de calidad”.

“Lo que sucedió en la escuela n° 49 de Moreno no puede volver a sucedernos”, sentenció Croce a AIM, quien afirmó: “Tenemos que manifestarnos pero también comprometernos para que nunca más vuelva a pasar”.

En ese sentido, argumentó que “hoy son demasiadas las escuelas e instituciones que no están en condiciones para garantizar una educación de calidad. Y, dentro de esas, son muchas las que no deberían estar funcionando porque no garantizan las condiciones de seguridad requeridas para estudiantes, docentes y auxiliares”.

Por eso, “proponemos una ley de VTE (Verificación Técnica Educativa), que se realice en forma periódica (anual) para que el compromiso con la infraestructura educativa que garantice el derecho a la educación no sean solo palabras que se lleva el viento”, aseguró a esta Agencia.

“Como homenaje por Sandra y por Rubén. Por la educación de nuestra patria. Porque el derecho a una educación de calidad empieza por el principio”, agregó.

El reclamo por la infraestructura en escuelas no es nuevo.

Desde las escuelas, advirtieron en numerosas oportunidades que actualmente, “encontramos en las provincias, escuelas que funcionan en viviendas adaptadas, escuelas con aulas modulares, escuelas de estilo moderno o posmoderno, espacios que aún continúan utilizándose pese a no ser ya funcionales y otros de construcción actual con similares características espaciales que aquellos construidos a principios del siglo pasado”. Es así, que “la infraestructura educativa presenta un serio (y peligroso) problema del modelo de gestión administrativa y presupuestaria, que dan cuenta de años de abandono”.