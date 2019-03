Inicia el ciclo lectivo con paro docente en todo el país

Print This Post

Las clases no comenzarán mañana en Argentina, ya que el gobierno nacional no abrió las paritarias y, en la mayoría de las provincias, no hubo acuerdo de recomposición salarial, ante las propuestas a la baja de los gobiernos. En Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) habrá una gran movilización y en Entre Ríos habrá una marcha en la capital provincial, como en otras provincias, confirmó AIM.

Los trabajadores del magisterio público llevarán adelante un paro del 6 al 7 de marzo y adherirán el 8 al paro internacional de mujeres. Solo en seis provincias iniciará normalmente el ciclo lectivo (Neuquén, Misiones, Mendoza, Chubut, Santiago del Estero y Tucumán). La medida es ante la “grave situación educativa que se vive a nivel nacional y en las provincias: drástica reducción del financiamiento educativo por parte del gobierno nacional, ajuste, cierre de programas socioeducativos, congelamiento de partidas para becas y comedores escolares, congelamiento del Fonid y del Fondo Compensador, grave situación de infraestructura escolar, congelamiento y ajuste en el sistema de becas Progresar, ataque a los institutos de formación docentes, y el ajuste en la educación pública”.

La huelga es para arrancarle al gobierno la convocatoria a la paritaria nacional docente; paritarias libres y sin techo; aumento del financiamiento educativo; condiciones dignas para enseñar y aprender (escuelas seguras, infraestructura, becas); y aumento de la cuota para comedores y copa de leche.

En ese marco, se convocó a una gran movilización en Caba, pero en las provincias también habrá manifestaciones, este miércoles, según confirmaron a AIM.

Entre Ríos, un ejemplo de lucha

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) Paraná convocó a los trabajadores de la educación a sumarse a la movilización que se realizará el próximo miércoles en la capital provincial, para demandar al gobierno de Gustavo Bordet que haga una propuesta superadora que contenga las demandas del sector, informó a AIM la secretaria general del sindicato, Susana Cogno.

El Congreso de Agmer decidió mayoritariamente convocar al paro del 6 al 8 de marzo, por lo que la seccional del sindicato en la capital convocó a marchar en Paraná y enviará un contingente con quienes quieran ir a la protesta nacional, “ya que la idea es que haya movilizaciones en todos los lugares que se pueda porque es el día del no inicio de clases, que tiene que ver tanto la confrontación con la patronal a nivel nacional como provincialmente”, indicó a esta Agencia la secretaria general de la seccional.

En ese sentido, precisó que la concentración en la capital entrerriana será el miércoles, a las 10, en la seccional de Agmer Paraná y, de ahí, se movilizarán: “Nuestro inicio del ciclo lectivo será en la calle, con un acto frente a Casa de Gobierno, como lo hacemos habitualmente, y estamos convocando a todos los trabajadores de la educación y la comunidad educativa a acompañarnos”.

El objetivo es que todos los docentes estén movilizados. “Quienes puedan participar de la marcha a Buenos Aires irán, en otras localidades se repartirán panfletos y, en nuestro caso, por la dimensión del departamento haremos las dos cosas; se habilitará un contingente para quien quiera viajar (que debe comunicarse al gremio para coordinar) y para los miles que no lo hacemos nos movilizaremos en Paraná”, precisó.