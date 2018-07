Instan a los trabajadores a estar atentos ante proyectos que modifiquen los sistemas previsionales

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Desde el colectivo de trabajadores Por la Ventana llamaron a la clase trabajadora a sostener el estado de alerta y movilización ante la posibilidad de la modificación de los regímenes previsionales, informaron a AIM. “Estado tiene la obligación indelegable de sostener la seguridad social”, afirmaron.

En una carta abierta a la que accedió esta Agencia, desde el colectivo advirtieron que el Gobierno “va por el sistema previsional”, por lo que convocaron a todos los sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos a estar atentos ante la posibilidad de reformas.

“Hoy asistimos al intento de desmantelar todo lo colectivo en pos de un sistema capitalista neoliberal depredador de derechos que busca maximizar las ganancias de unos pocos saqueadores”, apuntaron.

En ese sentido, recordaron que los regímenes jubilatorios “son parte de la seguridad social, es decir, es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular, en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”.

“Estas conquistas son parte de una lucha de las generaciones anteriores que la consiguieron y de las posteriores que la defendemos. Si bien este derecho se logró en otra coyuntura histórica enmarcada en lo que se llamaba ‘Estado de bienestar’, hoy asistimos al intento de desmantelar todo lo colectivo en pos de un sistema capitalista neoliberal depredador de derechos que busca maximizar las ganancias de unos pocos saqueadores. Este es uno de los requerimientos del Fondo Monetario Internacional (FMI) con el préstamo de 50.000 millones de dólares al gobierno nacional de Mauricio Macri que Gustavo Bordet avala en la provincia”, dijeron.

Al respecto, subrayaron que el Estado “tiene la obligación indelegable de sostener el sistema con sus propios recursos financieros o generar otros para garantizar el beneficio. El Estado no puede manejarse como una empresa que dé ganancias, pero si está equilibrada mejor”.

Además, destacaron que los trabajadores que aportaron toda su vida “no son los responsables del manejo discrecional de los funcionarios que llevan el sistema al límite. Los sistemas no son propiedad de los burócratas de turno sino que somos los trabajadores activos y jubilados los que tenemos que empoderarnos de nuestro derecho a la jubilación”.

Ante ese escenario, reafirmaron que la Ley provincial 8732 “no se toca, ya que tiene carácter solidario, porque se sostiene por el aporte de los trabajadores activos; de reparto, porque los aportes se distribuyen entre jubilados y pensionados; y es inter generacional, porque los activos sostienen a los jubilados”.

“En nuestro demostrado caso tres docentes activos sostenemos un jubilado, es decir, aportamos personalmente un 16 por ciento de nuestro salario mientras que el aporte patronal es similar, otro 16 por ciento que en total suma 32 por ciento per cápita. Si multiplicamos 32 por ciento por tres da un 96 por ciento. Nos enorgullece tener nuestro salario blanqueado en gran parte, por este motivo un jubilado docente recibe el 82 por ciento móvil, es decir, cuando los activos conseguimos aumentos se traslada a los jubilados. La excepción la marca el Fondo de Incentivo Docente, que es remunerativo en la Ley pero que no se cumple. En la provincia de Entre Ríos tenemos un fallo judicial favorable al blanqueo de la Corte Suprema de la Nación pero aún así no se ejecuta, y el sindicato bien gracias”, apuntaron.

“Queda planteada la situación, ahora la palabra la tenemos los trabajadores: si aceptamos mansamente una reforma de nuestro sistema o resistimos luchando en las calles, pensando, movilizando, debatiendo por la defensa irrestricta de nuestro sistema previsional”, aseguraron.