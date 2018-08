Intendente nombró a toda su familia

Connect on Linked in

El intendente de Los Conquistadores, (Cambiemos) se sintió molesto por el trato que los medios le dieron al nepotismo de su gestión, pese a que reconoció que toda su familia está empleada en el municipio, tal como ocurre en Federación con Carlos Cecco.

Primeramente fue una información reflejada en medios digitales de de Entre Ríos. Posteriormente, la noticia logró notoriedad hasta llegar a medios televisivos de la Capital Federal: el intendente de la localidad de Los Conquistadores, Alcides Miño (Cambiemos), fue duramente cuestionado en los informes difundidos, ya que varios de sus familiares directos, ocupan cargos en el municipio que está bajo su responsabilidad.

Miño manifestó que “estoy tranquilo aunque bastante incómodo ante la mala intención de difundir este tipo de noticias, incluso en los medios nacionales. Por lo tanto, me veo en la obligación de hacer las aclaraciones correspondientes a la gente”.

“No se bien de donde salió esa información – continuó Miño – pero la gente sabe muy bien como trabajamos”.

El intendente expresó luego que “nosotros contamos con una planta permanente de veinte personas y cuatro funcionarios. Entre esos veinte empleados, se encuentra una hija mía Gabriela, además de Miguel López (su yerno), que ya trabajaban en el municipio cuando yo asumí como intendente. Considero que todas las personas que cumplen funciones en la Municipalidad, tienen la capacidad suficiente para hacerlo”.

“Otra hija mía trabaja en el municipio desde hace 10 años, oportunidad en la que ingresó para desempeñarse en el área de Desarrollo Social. Por supuesto, todos los nombramientos son aprobados por el Concejo Deliberante, lo mismo ocurrió con el cargo que ocupa mi nuera, Mónica Cabuche, quien justamente fue propuesta por el Concejo Deliberante”, precisó.

En referencia a versiones que indican que un hijo suyo estaría cobrando un sueldo municipal, sin desarrollar actividad alguna, Miño explicó que “en nuestro Municipalidad nadie cobra un sueldo sin trabajar. Yo ando todo el día detrás de la gente que trabaja (…) Tenemos varios contratos temporarios y sabido es que, si trabajan cobran, y sino no lo hicieran, dejan de cobrar”.

Sobre el informe difundido por el canal de noticias TN, sostuvo que “ellos no vinieron a hablar conmigo y me extraña, porque deberían haber concurrido a verificar cómo son las cosas. Yo ayer (por este martes), los llamé pero no me pude comunicar con ellos. Seguramente este miércoles intentaremos nuevamente comunicarnos”.

“Nunca recibí un llamado por parte de legisladores o funcionarios nacionales por este tema”, aseveró Miño; a la vez que señaló: “Una de mis hijas ocupa el cargo de secretaria del Concejo Deliberante, que fue aprobado en su momento por dicho cuerpo y, cuando termine esta gestión municipal, deberá irse. Yo no pienso en dejarle una carga al próximo intendente. Los contratados se van conmigo y los funcionarios también”.

“La gente me conoce en toda la región, y creo que no tendré que concurrir a dar explicaciones a la Justicia sobre mi conducta, porque el día que me vaya del municipio viviré, como corresponde, de mi jubilación”, finalizó.

Fuente: El Federaense