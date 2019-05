Interesaron al juez Carubia por la falta de avances en las denuncias de maltrato animal

Connect on Linked in

Referentes de organizaciones no gubernamentales que trabajan por el reconocimiento de derechos de los animales no humanos en la provincia se reunieron con uno de los vocales del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. En el encuentro se plantearon situaciones en donde las causas de maltrato animal se archivan, contó a AIM el representante de Conciencia Animal de Concordia, Horacio Froy.

El encuentro entre proteccionistas y el presidente de la Sala de Procedimientos Constitucionales y Penal del STJ, Daniel Carubia, se realizó este miércoles 22 de mayo en el Palacio de Tribunales. En la charla, contó a esta Agencia Froy, el magistrado “recepcionó las inquietudes de los referentes proteccionistas y activistas respecto al archivo de causas iniciadas por denuncias presentadas en relación al delito de maltrato animal contemplado por la ley penal nacional 14.346”. En este sentido, los activistas explicaron que se han presentado un sinnúmero de denuncias tanto en comisarías como en fiscalías, por cuadreras ilegales y jineteadas. En este sentido expresaron que estas actividades configuran en los hechos prácticas de maltrato animal, “pero quedan archivadas por aplicación del principio de oportunidad”, apuntaron.

Los representantes que abogan por el derecho de los animales, también hicieron entrega de proyectos de ley que se analiza en la Legislatura por los cuales se crea una fiscalía especializada en delitos de maltrato animal y por la cual se podrían prohibir la tracción a sangre.

Según se comentó, Carubia se mostró “muy receptivo frente a la problemática planteada y se puso a disposición para tratar este tema con los demás colegas”.

Sin respuestas

Los proteccionistas también tenían programado un encuentro con el procurador General, Jorge García, pero la idea no arribó a buen puerto, ya que no se pudo generar una charla cara a cara. Este encuentro era de especial interés porque el jefe de los fiscales expreso que “las jineteadas no son maltrato animal y para la gente de campo los domadores son héroes”, recordó el presidente de Conciencia Animal Concordia. Froy también aludió que García les había dicho que “si se haría una encuesta perderíamos por goleada, porque como en España las corridas de toros son una tradición y se continua a pesar de que a unos no les guste”, afirmó. Por último el presidente de la entidad, destacó que el procurador desconoce “el proceso que se da tanto en España como en otros países como México donde se han prohibido las corridas en numerosos estados”.