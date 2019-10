Invitan a reflexionar sobre las prácticas del cuidado y las personas que cuidan

Connect on Linked in

Pensar en el cuidado de las personas y quienes se encargan de esta tarea es algo que ha estado de alguna manera marginado, admite a AIM, el licenciado Esteban Kipen, de la Facultad de Trabajo Social de la Uner, quien coordina un taller y conversatorio que se realizará sobre la problemática el 22 de octubre en Paraná. La actividad se organiza con el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf) “con necesidad fundamental y la posibilidad de pensar en instancias de cuidado personal y colectivo, para poder cuidar a otros, así como también dejarse cuidar por otros”.

El próximo martes, en el centro cultural la Vieja Usina de la capital provincial, se realizará un encuentro sobre los «Modos de habitar el cuidado», que organiza Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de Entre Ríos y el Copnaf. Es una propuesta abierta y sin costo, pensada para profesionales, estudiantes e interesados en la temática, pero destinada toda la comunidad, dijo a esta Agencia Kipen, que se ha abocado a la temática desde hace unos años y dirige el proyecto de “Cuerpo y tramas institucionales del cuidado”.

“Desde hace varios años hemos visto que la temática del cuidado es una temática que ha estado un poco estado dejado al costado. Es una temática que nos convocaba en la Facultad de Trabajo Social, a partir de la inserción de los profesionales, como estudiantes de prácticas, como así también de distintos espacios de reflexión”. Justamente a partir de esta “sensación y diagnóstico”, dijo el docente, se comenzó a trabajar “trabajar el cuidado de los que cuidan, lo saludables como vivencia, en un proyecto de innovación pedagógica destinado especialmente a acompañar a estudiantes de Trabajo Social que estaban insertándose en la práctica y estaban atravesando esa dura realidad que es llevar al terreno los ideales de la profesión”, planteó.

En una continuidad de trabajo, el investigador apuntó que llevaron la idea a “un proyecto de investigación novel y ahora de investigación y desarrollo dentro de Ciencia y Técnica de la Universidad. Como es una temática particular, decidimos investigar de manera colaborativa y participativa. Esto es que las personas con las que trabajamos no son objetos de estudios de donde extraemos conocimiento, sino que participan y nos constituimos en sujetos investigados que co construimos conocimiento para compartir con otres en torno al cuidado. Esto es todo lo que se opone a la indiferencia, la desigualdad, a las relaciones de poder, a las relaciones asimétricas, como el cuidado como cuestión esencial para la vida, que es necesario como condición para la vida”, definió.

Fue a partir de talleres mensuales y un proyecto articulado con el Copnaf que se gestó la jornada del martes próximo. “Intentando trabajar con aquellos que están dedicados a la tarea de cuidado y con cuidadores, y abierto a la comunidad. Y también en esta circunstancia pensar el cuidado en lo político, más allá de las circunstancias particulares el cuidado en el Estado. Nos llevó a pensar que sería importante reflexionar, estar con otros, con otros recursos, otros recorridos, y esto nos llevó a realizar estas jornadas. Con dos invitadas, con Silvia Gattino de Córdoba y Vita Escardó de Buenos Aires, que vienen trabajando estas temáticas. El cuidado y el cuidado de los que cuidan”.

Los talleres se realizarán uno a la mañana destinado a los equipos que están pensado e investigando la problemática y a la tarde otro “abierto a todos aquellos que tienen que ver con el cuidado. Un taller, conversatorio dirigido a la comunidad en general para conocer los distintos recorridos, a partir de las 16”, se invitó.