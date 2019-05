Invitan a una charla debate sobre la baja de la edad de punibilidad

Print This Post

Para este jueves a las 19 en el salón de Sutep (San Martín 1373), la asociación civil Suma de Voluntades organiza la charla debate: “Baja de la edad de punibilidad”, constató AIM. “Tu aporte es valioso para construir una ciudad para todos”, indicaron e invitaron a todos los ciudadanos a participar.

Suma de Voluntades Paraná, asociación civil que sostiene comedores en los barrios San Martín, Mosconi Viejo y Antártida Argentina, a la noche brinda un plato de comida y acompaña a personas en situación de calle, invita a participar de la charla debate: “Baja de la edad de punibilidad”.

“Te invitamos a que juntos podamos reconstruir la sociedad organizada que tanto nos debemos y en esa reconstrucción, debemos reivindicar derechos de los sectores más vulnerables, en este caso nuestros gurises”, señalaron desde Suma en la invitación que realizan desde sus redes sociales.

Al respecto, explicaron que “la promoción de derechos sigue siendo la estrategia más efectiva para prevenir y revertir desigualdades y tu aporte es valioso para construir una ciudad para todos. Podes estar o no de acuerdo con este proyecto de ley – aún así -no podes mantenerte al margen… no podemos seguir mirando para otro lado”.

La invitación es para este jueves 30 de Mayo a las 19, en el salón de Sutep ( San Martín 1373). “No dejes de informarte. No le demos la espalda a nuestros gurises, no dejemos que sancionen leyes improvisadas”.

Disertarán en esta oportunidad: Pablo Alejandro Barbirotto, Luciana Sarmiento, Mónica Olivera Pagliaruzza.