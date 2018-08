Iosper garantiza la prestación de las cirugías, a pesar de la inestabilidad económica

Print This Post

El Instituto de Obra Social de la Provincia de Entre Ríos (Iosper) remitió este viernes una nota a cada uno de los prestadores que realizan cirugías con implantes protésicos, para reclamarles que “prioricen la demanda con aquellas necesidades de impostergables urgencias de salud de nuestros afiliados”, afirmó a AIM el Presidente del Directorio Obrero, Fernando Cañete. “Los importadores no entregan prótesis y los prestadores no pueden cumplir con sus compromisos de entrega, ya que no tienen ni los insumos ni los precios, como consecuencia de las nefastas políticas económicas por las que atraviesa el país”.

Tras la escalada del dólar esta última semana, el funcionario explicó que este viernes envió misivas a la Asociación de Clínicas de Entre Ríos (Acler), a la Federación Médica (Femer), a la Asociación de Ortopedia y Traumatología (Aoter), y a la Asociación Entrerriana de Cirugía Cardiovascular y Torácica (Aeccyt), para reclamarles que “prioricen la demanda con aquellas necesidades de extrema urgencia de salud de nuestros afiliados”.

Cañete precisó que “es de publico conocimiento la situación que atraviesa la fluctuación cambiaria, y cómo ésta influye en las prestadoras, que han comenzado a padecer serios inconvenientes con la fijación de precios de prótesis, así como con la entrega de los elementos utilizados en las cirugías de nuestros afiliados”.

Por eso, y para atemperar efectos negativos que surgen como consecuencia de esta situación, Iosper solicitó a sus prestadores arbitrar de manera conjunta todos los medios pertinentes para evitar mayores perjuicios a sus afiliados. “Descontamos la buena predisposición las entidades, y por intermedio de ellas, la de todos los profesionales que prestan servicios a Iosper, esperando que cuanto antes podamos retornar a la normalidad de los servicios, ni bien la situación económica se estabilice”.

Con los farmacéuticos, también

El titular del Directorio Obrero agregó que hoy también se comunicó con el presidente del Colegio de Farmacéuticos de Entre Rios (Cofer), quien le garantizó que cumplirá con los compromisos que tiene con la obra social. Cañete llevó tranquilidad a los afiliados y destacó: “Agradezco el esfuerzo del Colegio de Farmacéuticos por acompañar a Iosper en esta situación, aunque, por supuesto, continuaremos evaluando permanentemente la situación”.

Trabajo en conjunto

El funcionario destacó que tanto el Directorio Obrero como todo el equipo de la obra social más importante de la provincia, están a disposición para coordinar sugerencias o mecanismos que permitan administrar eficientemente la crisis actual.