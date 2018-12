Iosper: No habrá atención al público el 24, 31 y 28 de diciembre.

Print This Post

El organismo adhiere a la Ley Nacional 27.399, por lo que el 24 y 31 de diciembre son días no laborables, y para el viernes 28, el Directorio Obrero estableció asueto sin concurrencia de los trabajadores al organismo. Así, todas las delegaciones permanecerán cerradas el 28 de diciembre, por lo que los afiliados no podrán realizar trámites, pero del 2 al 11 de enero de 2019, a pesar del receso que fijó el gobierno de la provincia, Iosper atenderá normalmente.

Horarios de atención

Durante enero y febrero, en las delegaciones centrales que funcionan en Paraná y Concordia -Paraná I y Concordia-, el horario de atención será de 7:30 a 15:30, pero no habrá modificaciones en los demás departamentos de la provincia.