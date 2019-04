Israel no pudo posarse en la Luna: Perdieron contacto con la sonda durante las maniobras de descenso

Print This Post

Tras ocho semanas de viaje, la sonda Beresheet no pudo llegar a nuestro satélite natural. Israel no pudo unirse al exclusivo club de países, Estados Unidos, Rusia y China, que han enviado naves espaciales a la superficie del vecino más cercano de la Tierra

La primera nave espacial interplanetaria no tripulada de Israel no pudo aterrizar en la Luna. A las 16.05 hora argentina, la sonda Beresheet comenzó las maniobras de descenso, pero no pudo completar su descenso.

La nave se lanzó el último 21 de febrero por la noche en una misión lunar desde Cabo Cañaveral, en Florida, EE.UU. Se trata del lander lunar robótico Bereshit que despegó sobre un cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, iniciando un viaje de ocho semanas a la superficie de la Luna.

Tras pasar 47 días en el espacio, en un recorrido de 6,5 millones de kilómetros, la nave primero logró “atraparse” en la órbita lunar, un paso crítico en el camino a completar su objetivo final de aterrizar en la Luna.

De esta manera, Israel no pudo unirse al exclusivo club de países, que integran Estados Unidos, Rusia y China, que han enviado naves espaciales a la superficie del vecino más cercano de la Tierra. La nave espacial fue nombrada Beresheet, la palabra hebrea para “principio” y Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento.

La misión de la Luna, encabezada por la organización sin fines de lucro SpaceIL, está destinada a aumentar el orgullo nacional y crear un “efecto Apolo”, para inspirar a las generaciones futuras a realizar estudios en los campos de la ciencia y la tecnología.

El término fue acuñado después de que los primeros humanos aterrizaran en la Luna en 1969, lo que provocó un aumento del interés por la ciencia en la década de 1970.

Infobae.-