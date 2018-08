Jennifer Aniston: “No tengo el corazÃ³n roto”

Print This Post

De la enorme cantidad de celebridades internacionales, Jennifer Aniston debe ser una de las que más tuvo que responder rumores de embarazo y preguntas acerca de sus intenciones de convertirse en madre.

Acechada por la prensa por sus romances y cada una de las novias de su expareja, Brad Pitt, la actriz de 49 años sigue contestando preguntas tan personales como por qué no fue mamá.

La revista InStyle publicó recientemente una entrevista en la que la protagonista de Friends fue categórica: “Quizá mi propósito en este planeta no es procrear.” “Existe una presión sobre todas las mujeres para que seamos madres y si no lo somos, nos llaman mercadería defectuosa. Quizás mi propósito en este planeta no es procrear. ¿Quizás hay otras cosas que quiero hacer?”, se preguntó irónica.

En la entrevista, también se refirió a sus relaciones amorosas, y a los supuestos rumores que circulan sobre ella. “Lo que se dice es que: ‘Jen no puede estar con un hombre demasiado tiempo’ o ‘Jen no quiere tener un hijo porque es egoísta y está demasiado centrada en su carrera’. O que estoy triste y rota de dolor”, comentó la actriz.

En ese sentido se refirió a los rumores sobre su quiebre amoroso con el actor y director Justin Theroux: con quien tuvo una relación de dos años, casamiento incluido. “Primero, y con todo el respeto, no tengo el corazón roto. Y segundo, esas son suposiciones sin sentido. Nadie sabe qué ocurre cuando se cierran las puertas de mi casa. Nadie sabe lo delicado que podría ser para mí y para mi pareja. No saben por lo que hemos pasado a nivel emocional o psicológico”, apuntó.

Además, la actriz explicó cómo reacciona ante las noticias sobre su vida personal: “La mayoría de las veces puedo tomarme los ridículos titulares con humor porque cada vez son más absurdos (…) parecen satisfacer una especie de necesidad del público, pero yo me concentro en mi trabajo, mis amigos, mis animales y cómo hacer del mundo un lugar mejor”.

La Nación.-