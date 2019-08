Jimena BarÃ³n y Mauro Caiazza anunciaron su separaciÃ³n

Connect on Linked in

Así como a través de las redes sociales compartían momentos, viajes e historias juntos, fue también a través de Instagram que Jimena Barón y Mauro Caiazza anunciaron su separación a sus seguidores. Tanto la cantante como el bailarín se grabaron -por separado- y publicaron un video manifestando los motivos de la decisión.

Muy seria y con un extenso descargo, Barón explicó los motivos que la llevaron a contar la separación en las redes: “Se generó en Instagram y en todas mis redes una explosión por mi manera de ser transparente y eufórica, y por demostrar mi vida y mis cosas. Me generó mucha contradicción, de hecho no estoy segura de hacer esto pero uso mis redes como si fuera un vidrio de mi vida. Me siento rara con esta situación: la realidad es que estoy sola de nuevo”.

“Es una decisión que tomamos con Mauro, son unos días especiales para mí en donde, bueno, estoy sensible. No hay ningún detalle, obviamente, porque son cosas de la pareja, íntimas y hay un amor, un respeto y un cariño infinitos. Por eso él está por subir un video, no sé si ya lo subió. Acordamos esto por lo que se generó… Mucha gente nos sigue y como que seguía lo que pasaba con la pareja. Es raro no hacerlos parte y contar un poco esto, y frenar la mierda que se vaya a decir. No hay nada extraño, simplemente un desencuentro”, aseguró.

Si bien no especificó en detalle los motivos de la separación, mencionó que “hay mucho laburo para los dos” y que “a veces estar a media máquina por estar mal por algo o estar triste es una cagada”, por lo tanto tomaron la decisión de finalizar su noviazgo.

“Es raro pero no encontré otra manera de hacerlo por haber expuesto tanto la pareja. Hay gente que nos bancaba, nos expresó muchísimo cariño. Sepan que el amor está intacto y el respeto y la admiración de uno por el otro también, pero hay cosas de la vida real… No todo es Instagram y lo que se ve, hay una relación verdadera detrás. Prefiero contarlo yo y que no digan huevadas”, concluyó.

Por su parte, Caiazza emitió un mensaje bastante más breve. Muy dolido, y con la voz un tanto entrecortada, les contó a sus seguidores que está soltero nuevamente y señaló: “Eso un momento difícil para nosotros. Nos tenemos mucho amor, cariño y respeto. Pero, no sé, hay algo que no fluye ahora. Estamos, por ahí, enfocados en nuestras cosas y no podemos encontrarnos”.

“Es una sensación muy difícil, tuvimos un año muy intenso, muy lindo, lleno de felicidad. Creemos que esto es la mejor opción, más que nada también porque sabemos que va a haber gente que empieza a hablar mierda, como siempre, y queremos decirles que nos está pasando esto y por ahora decidimos separarnos. No hay mucho qué decir”, aseguró.

El amor de Barón y Caiazza nació el año pasado, cuando bailaban juntos en ShowMatch. Los rumores de romance entre ellos no tardaron en comenzar a circular y fue en la pista del programa de Marcelo Tinelli que lo blanquearon, con un apasionado beso.