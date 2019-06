JosÃ© LÃ³pez fue condenado a seis aÃ±os de prisiÃ³n por el caso de los bolsos

Print This Post

El Tribunal Oral Federal resolvió este miércoles condenar a seis años de prisión por enriquecimiento ilícito al ex secretario de Obras Públicas, José López, por el escándalo de los bolsos con casi nueve millones de dólares que arrojó a un convento de General Rodríguez en 2016. También deberá pagar una multa del 60 por ciento del valor del enriquecimiento y lo condenaron a la prohibición perpetua para ejercer cargos públicos.

Los magistrados también condenaron a María Amalia Díaz, esposa de López, a dos años de prisión de ejecución condicional por ser partícipe secundaria de López. Por su parte, la monja Inés Aparicio, quien lo ayudó a ingresar los bolsos al convento de General Rodríguez, fue absuelta del delito de encubrimiento.

Además, los casi 9 millones de dólares y los relojes marca Rolex y Omega que fueron incautados durante el procedimiento en el que López quedó preso fueron decomisados y serán entregados a los hospitales de Niños Gutiérrez para que las instituciones “puedan satisfacer sus necesidades prioritarias de asistencia médica, insumos para la atención de los pacientes y aparatología”.

En total son de 8.982.047 de dólares, 153.010 euros y 159.114 pesos que irán a los hospitales. Se trata del dinero con el que fue detenido la madrugada del 14 de junio de 2016 en un convento de General Rodríguez, a donde fue para esconder la plata.

Con traje oscuro y corbata roja, López escuchó la condena sin inmutarse desde la última fila de la sala de audiencias. Lo acompañaban cuatro agentes del programa de protección de testigos e imputados al que ingresó López luego de declarar como arrepentido.

La pena de seis años es la más alta para el delito de enriquecimiento. Esta es la primera condena que recibe el ex funcionario que fue 12 años secretario de obras públicas de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Pero no es es el único. El 21 de mayo pasado comenzó a ser juzgado junto a la ex mandataria en el caso de la obra pública.

El veredicto fue dictado por los jueces Ricardo Basílico José Michilini y Adrián Grünberg, con la disidencia de este último en siete puntos del veredicto.