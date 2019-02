Jóvenes de FAA analizaron la realidad del sector en Entre Ríos.

Print This Post

Más de 40 jóvenes participaron este fin de semana del campamento de la Juventud de Federación Agraria Argentina (FAA) del tercer distrito. En el encuentro se analizaron los problemas que se afrontan en las zonas rurales como “el mal estado de caminos y la falta de atención médica”, contó a AIM el coordinador, Sebastían Klug.

En el encuentro, integrantes de distintos centros (como Bovril, Yeso, El Solar y La Providencia) consolidaron lazos fraternos, trabajaron sobre los problemas que viven en las zonas rurales y se formaron sindicalmente.

En ese sentido, Klug detalló que “entre los problemas que tienen los jóvenes en sus localidades salieron a la luz el mal estado de los caminos rurales, que dificultan la vida cotidiana, ya que la gente no puede salir ante emergencias o surtirse de provisiones, más allá de no poder sacar la producción; y otro tema son los inconvenientes en centros de salud como en La Provincia y El Solar, donde no hay atención médica durante las 24 horas”.

Por otro lado, los jóvenes dialogaron con el vicepresidente nacional de la entidad, Elvio Guía; el director del Tercer Distrito, Matías Martiarena; y el asesor técnico de la FAA, Alfredo Bel, “quienes hablaron de gremialismo y realizaron un pantallazo general de la situación de la provincia, de lo que trabaja FAA y lo que se logró con la Ley para colonizar un campo de más de 2.000 hectáreas en el departamento Tala que fue expropiado al ex senador Mario Yedro”, contó el joven referente de FAA.

En ese marco, consideró que la Ley provincial 10664 de creación de la ‘Colonia productiva Guardamonte’ será “una muy buena oportunidad para fortalecer el arraigo en el campo, porque es una bandera de lucha de la Juventud de la FAA, por lo que hay expectativas para presentar los proyectos y acceder a la posibilidad de tener su tierra en cuanto salga la base para la formulación de los proyectos”.