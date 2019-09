Jóvenes talleristas en realización audiovisual recibieron sus certificados de manos de Leonor Benedetto

Print This Post

Unos 400 estudiantes entrerrianos, se capacitaron junto a la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Entre Ríos (Araer) para participar en la sección de proyección videos de 14 a 17 años en el Festival Internacional de Cine de Entre Ríos (Ficer).

Este viernes fueron entregados los reconocimientos correspondientes de mano de la actriz nacida en Paraná y madrina del Festival, Leonor Benedetto. El acto tuvo lugar en la Asociación Cultural de Nogoyá donde estuvieron presentes unos 30 adolescentes acompañados de docentes, capacitadores y funcionarios. En esa instancia, los alumnos de diferentes escuelas conversaron con Leonor Benedetto sobre su profesión y otros temas vinculados al mundo audiovisual.

Los cursos formativos fueron productos de una articulación entre la Secretaría de Turismo y Cultura de Entre Ríos, el Instituto Audiovisual de Entre Ríos (Iaer), Araer y el Consejo General de Educación. De esta experiencia surgieron 20 cortometrajes, autoría de estudiantes secundarios entrerrianos, que serán proyectados en el Ficer, entre el 15 y el 19 de octubre. Los temas abordados por los jóvenes tienen que ver con el amor, las cuestiones de género y el medio ambiente.

Testimonios

David Girardi, alumno de la escuela Nº 10 “Francisco Ramírez” de Betbeder, localidad ubicada a 12 kilómetros de Nogoyá, dijo que “esta experiencia fue muy buena; nos unió mucho como grupo. Trabajamos sobre una ficción con celulares y nos dividimos las tareas. Nunca pensé que iba a hacer un video y me gustó mucho. Haciendo esto aprendés, no solo a editar o grabar, sino como grupo. A nosotros esto nos unió; no solo entre compañeros sino también con los profesores. Ellos ayudaron también”.

Por su parte, Betina Arce, alumna de la escuela N° 92 “Nuestra Señora Del Huerto” de Nogoyá contó su práctica de formación: “durante cinco viernes fuimos al Colegio Normal donde nos enseñaron a realizar guiones y editar videos. Nuestro grupo decidió hacer un cortometraje de terror que tiene una duración de dos minutos. El material fue grabado con celular y luego lo editamos con programas para el teléfono. A mí, la experiencia me pareció genial, porque todas participamos: una escribió el guión, otra nos ayudó en vestuario, maquillaje y luces. Después otra compañera se encargó de editar”.

Las instancias formativas fueron gratuitas y se realizaron en escuelas e instituciones públicas de Paraná, Chajarí, Feliciano, Federación, Concepción del Uruguay, Gualeguay y en la mencionada Nogoyá, donde asistieron 190 alumnos. Durante las capacitaciones, se dieron a conocer herramientas del lenguaje audiovisual con el objetivo de que los jóvenes produzcan sus propios videos con celulares en vistas a concursar en la categoría correspondiente del Ficer. Para esto hubo encuentros presenciales y virtuales donde se desarrollaron conceptos, prácticas y evaluaciones sobre estructura narrativa, guión, producción, realización y montaje a partir de algunas aplicaciones propias del soporte móvil o softwares informáticos.

La madrina

Al momento de dialogar con los jóvenes, la actriz de reconocida trayectoria sostuvo que “tal vez muchos de ustedes sigan la carrera de filmación. Les quiero decir que, al tomar la cámara, ya sea un celular o una cámara de alta tecnología, lo que hay que tener resuelto esencialmente es el para qué. Un para qué para ustedes. A mí me parece una muy buena costumbre tener una especie de dialogó con uno mismo, y preguntarse por qué quiero ser actor, por qué quiero dirigir cine”.

Además de Leonor Benedetto, participaron de la entrega de los certificados, el director del Iaer, Julio Gómez; el director de Formación y Diversidad Cultural, Federico Prieto; el director de Cultura de Nogoyá, Gustavo Zair; y la capacitadora de Araer, Eleonora Sosa.

La formación y participación de los adolescentes es una incorporación de la segunda edición del Ficer. La propuesta surgió de la propia Benedetto quien, en relación a su rol, reflexionó que “cuando se elige a una persona como madrina o padrino, por lo general de un niño, se lo hace pensando en que esa persona va a ayudar y se va a hacer cargo de cosas que tienen que ver con la crianza, con el desarrollo, la evolución de ese niño. Con esa condición yo acepté ser la Madrina del Ficer. Quería ser parte del camino de la vida de este Festival. Entonces este año no quise solamente formar parte del jurado, además pensé en la posibilidad de trabajar junto a los jóvenes porque es lo que más me interesa. Eso es lo que quiero hacer en este momento de mi vida”.

Federico Prieto señaló que “lo más rico del proceso es ver los resultados del trabajo en equipo. El trabajo en equipo es un gran valor a rescatar teniendo en cuenta la diversidad de maneras de pensar. Es de valorar la forma en que estos jóvenes llegaron a una idea en común para poder mostrar y producir un video. Estos trabajos muestran los imaginarios con los que están pensando. Ellos están mostrándonos y contándonos las historias que les inquietan a través de estas realizaciones audiovisuales. Me parece que lo más interesante está en el armado del equipo, en el desafío de escribir un guion y de resolver juntos qué quieren contar a todos los entrerrianos y entrerrianas que van a asistir al Ficer en octubre”.

Articulaculación

Faustino Sosa capacitador de Araer en Paraná contó que en la ciudad asistieron alrededor de 70 alumnos. “Hicimos un muestrario de trabajo, desde animación, documental y ficción, realizados de forma sencilla. Trabajamos algo básico y rápido relacionado a los planos, el eje, etc.” contó el realizador. Consultado sobre principales inquietudes surgidas en los cursos indicó que “estuvieron relacionadas al conocimiento de nuevas herramientas del trabajo audiovisual. Por otra parte, el gran tema que surgió fue el de la identidad. Cada uno le dio su propia impronta, ya sea su identidad personal, de género, barrial”. En relación a la organización de la que forma parte sostuvo que “somos una asociación civil que tiene presencia en muchos territorios de la provincia. Por eso, en la medida de las posibilidades pudimos hacer los cursos en varios lugares”.

Los videos realizados por los jóvenes se proyectarán en las funciones diarias del Ficer, organizado por la Secretaría de Turismo y Cultura de la Provincia de Entre Ríos. La entrada es libre y gratuita. En la ceremonia de cierre se anunciarán los videos ganadores y la categoría recibirá el premio del público que se materializará en la estatuilla ojo pez. El concurso es un estímulo a la disciplina creativa y a la expresividad de los adolescentes.