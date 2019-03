Jubilados se declararon en estado de alerta ante el ajuste

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Los centros de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se reunieron hoy en Paraná y ratificaron el camino de lucha para resistir el ajuste que lleva adelante el gobierno nacional, informó a AIM la presienta de la organización, Juana Ávalos.

En el encuentro, que se realizó en la sede de ATE Entre Ríos, “se evaluó el duro momento nacional que viven los jubilados y pensionados y, en ese marco, la situación que se atraviesa en Entre Ríos”, indicó la dirigente provincial, quien precisó que “como se viene denunciando, desde que asumió esta gestión se despliega un ajuste que atraviesa a todos los trabajadores activos y pasivos, pero sobre todo, sobre los sectores más vulnerables, entre los que están los jubilados”.

Precisamente, “denunciamos constantemente lo difícil que es llegar a fin de mes con un sueldo de 6000 pesos, porque todo aumenta y los salarios están congelados”, dijo Ávalos. En ese sentido, utilizó como ejemplo lo que ocurre en el sistema de salud, más precisamente en el Pami: “Primero recortaron los subsidios que otorga sobre las prestaciones y los medicamentos y luego congelaron los montos de los bolsones (por lo que se redujeron los productos)”.

“Es en ese marco el que sufrimos estas nuevas subas de los precios de los medicamentos. Es decir, a todas esas medidas de recorte hay que sumarle que aumentan un 100 por ciento en los remedios y en algunos casos hay medicamentos que llegan a costar 1.600 pesos”, dijo y ejemplificó: “De noviembre a hoy hay remedios que subieron un 50 por ciento: como el Lipitor 1.479; Glusemit 1.238; Losartal, 600 pesos; Asicodinec 338 el de 25 mg. diavetes conbinados con otras drogas no los reconoce y el Pami no los autoriza”.

“Acá está en juego la vida de los jubilados y pensionados, porque un medicamento no es algo que se puede recortar. Podemos dejar de ver la tele, ir al cine o salir a comer, pero no podemos dejar de hacer tratamientos porque sino nos podemos morir. Es como la comida, son indispensables en muchos casos. Hay recortes y recortes; no es lo mismo que te corten el teléfono o el cable que te corten un remedio que precisas para mantener los niveles de presión normal”, remarcó.

“Estamos cansado de ser la variable de ajuste. El Gobierno debería ajustar sobre las empresas que han lucrado con la crisis y el kirchnerismo, no con los jubilados y los trabajadores”, aseguró, por lo que se definió “sostener la lucha contra el recorte y el ajuste”.

En ese marco, se declararon en estado de alerta y movilización, ante cualquier intento de nuevas medidas que afecten al sector, informó.