Jubilados se declararon en “estado de alerta y movilización ante el complemento jubilatorio”.

El Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de Entre Ríos se declaró “en estado de alerta y movilización”, ante la decisión del Gobierno nacional de dar un incentivo fiscal a quienes que ahorren en fondos de inversión, seguro de vida y retiros, informó a AIM la presidenta de la organización, Juana Ávalos, que apuntó que “la decisión es un primer paso para el achicamiento de las jubilaciones de reparto y la reinstalación de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (Afjp)”.

Ante el avance del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien firmaría en breve un decreto que actualiza las alícuotas que son deducibles del impuesto a las Ganancias, Ávalos dijo que “una vez más, entre gallos y media noche, se toman medidas para la reinstauración un sistema desigual, inequitativo y discriminatorio que atentará contra los trabajadores en el país”.

En ese sentido, remarcó que “esta decisión es un paso más en la vuelta de las Afjp, que se inició con este Gobierno”, y recordó que hace tiempo la gestión de Cambiemos promovió “rematar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, lo que expone crudamente que el objetivo es lo que venimos denunciando desde hace tres años: que se reinstalaran las Afjp”.

En ese marco, apuntó que el Gobierno nacional tiende a quitar la jubilación por moratoria y se remplazará por una Pensión Universal por la Vejez, “que no es un derecho universal adquirido como lo establece la Constitución sino que es un ‘derecho social débil’, que está atado a recursos presupuestarios”. Precisamente, quien no llegue a los 30 años de aportes no tendrá jubilación sino la Pensión Universal “que implica, además, el 80 por ciento del haber mínimo” y se pierde la pensión.

El conflicto se agudiza con el Conejo de Análisis de la Sustentabilidad del Sistema Previsional que se constituyó en el ministerio de Trabajo de la Nación que se expedirá sobre cómo se tendrá que modificar el sistema. En ese sentido, adelantó que el plan ya está en marcha, ya que la comisión planteará un sistema previsional de tres puntas: “El común de los argentinos no llegará a tener 30 años de aportes, por lo que cobrarán la Pensión Única por la Vejez; el segundo es la generación que sí llegó con los aportes; y, después, llegará la capitalización o la jubilación privada, para el que pueda pagarse aparte la jubilación”.