Jubilados se expresan con la voz.

El coro del Centro de Jubilados y Pensionados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) participó del encuentro nacional Voces que liberan sueños, en Córdoba. “La jornada nos da la posibilidad de vincularnos con personas de otras localidades, expresarnos y compartir momentos”, aseguró a AIM la presidenta de la organización, Juana Ávalos.

Desde ATE “se trabaja en dos líneas: una sindical, para defender nuestros derechos, y, la otra, social, para promover un envejecimiento activo a través de talleres gratuitos, encuentros y viajes”, contó a esta Agencia Ávalos, quien precisó que estas instancias “permiten construir vínculos y abre la puerta para que se puedan expresar libremente”. En ese sentido, precisó que uno de los talleres es el coral, que dicta Jesús Galiussi.

En ese marco, Galiussi destacó que participar de estos encuentros “significa muchísimo desde lo humano y lo musical, porque se forma una pequeña familia, y es un grupo de personas que comparte el mismo objetivo: cantar y, por más que no sea de forma profesional, se toma con muchísima seriedad tanto por el director como por parte de los coreautas”.

En ese sentido, apuntó que el coro “nació a través de la inquietud de la presidenta del Centro de Jubilados de formar un espacio para participar del canto compartido o canto coral, que tiene como objetivo brindar a las personas que asisten al taller pasar por la experiencia de poder cantar, usar la voz como un modo de expresión”.

En cuanto a lo musical “se cantan canciones de distintas complejidades, géneros y estilos, es decir, se encuentra en la voz un instrumento musical que sirve para expresar sentimientos y emociones”, precisó el docente, quien destacó que el espacio “está abierto a personas que no necesitan tener una experiencia previa con la música o el canto, por lo que se generan cosas muy lindas, ya que hay gente que a sus 60 u 70 años encuentra un modo expresivo que no conocía, porque no se le dio en otra etapa de la vida”.

La instancia de enseñanza y aprendizaje “tiene un objetivo social y humano que es muy importante donde se comparte, convive, intercambian ideas, opiniones, se conoce a gente y formas de trabajo nuevas y se tiene en frente a un director, que marca pautas para poder alcanzar objetivos en cuanto a lo musical, lo que nos enriquece a muchísimo”.