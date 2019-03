Julio  Bocca: “Me interesa que el ballet llegue a una cancha de fútbol”

En un encuentro íntimo en La vieja Usina, el reconocido mundialmente director, coreógrafo y maestro de ballet argentino, Julio Bocca, contó su experiencia y aseguró que le interesa que el ballet “llegue a una cancha de fútbol y que todos tengan la posibilidad de verlo”, registró AIM.

Entre las anécdotas de su vida y de su trayectoria, el artista argentino rememoró que cuando le solicitó a Lino Patalano que sea su representante le dijo qué le interesaba que “el ballet llegue a una cancha de fútbol y que todos tengan la posibilidad de verlo”. El objetivo de Julio le llamó la atención a Patalano quien “se enganchó”, con él. “Ahí empezamos, fue un gran amigo, padre y socio en toda mi carrera, en toda mi vida”.

Su relato se mezcló con sus experiencias en el ballet, las anécdotas de su constante esfuerzo y el rol trascendental de su familia para llegar a ser una estrella internacional: “Siempre tuvimos en la familia la libertad de hacer lo que queríamos, pero con los límites marcados. Siempre nos incentivaron a hacer las cosas buenas”.

“En la familia, de la que no tuve el reconocimiento de mi padre, la figura de mi abuelo siempre estuvo presente. Mi abuelo era italiano, por lo que el arte estaba en todas las partes de la casa y fue él quien llevó a mi madre a estudiar música y danza (folklore, clásica y contemporánea). Mi abuelo le construyó el estudio a mi madre, donde ella podía comenzar a dar sus clases; mí era muy común estar, cotidianamente, en el estudio (entrando, saliendo, colgándome de la barra). Nunca fue ‘quedate’ o ‘andate’, es decir, me daba mucha libertad”, contó el artista, quien estuvo en Paraná brindando una clínica en el Instituto Ballerina, que dirige profesora Cecilia Riso.

“Como a los cuatro años comencé a tener la decisión o a sentirme más conforme; ahí me quedaba en las clases de mi madre y jugaba a ser oficinista, con un sello. A los siete años le dije a mamá que quería estudiar y ahí fue cuando me llevó a la Escuela Corporal de Danzas, donde Antonio Truyol le dijo a mi madre que por qué no me llevaba a una audición en el Teatro Colón. A la primera no me llevaron y, la segunda, me llevó mi abuela. Llegué al Teatro, entré por Viamonte, donde estaba la preceptora; estaban todos los alumnos esperando la audición y me preguntaron si sabía hacer clase o no. Yo, en esa época, era bastante tímido y me dijeron que esperara. Mi abuela preguntó si me tenía que ir a cambiar y le respondieron que no. Ella, siempre, muy precavida me dijo: ‘andá a cambiarte ya’. Me cambié, me llevaron y me tomaron un examen de posiciones, oído y salto y ahí entré a los ocho años, cuando se podía ingresar a los 10”.