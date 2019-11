Julio Solanas: “Hay muy buena relación del gobernador con el presidente electo”

Connect on Linked in

El diputado nacional y recientemente electo diputado provincial dijo que desde el Frente de Todos respetan la elección de los entrerrianos, subrayando que una diferencia de mil votos es “un empate técnico”. Resaltó como importante que se ratificó a Bordet en el gobierno provincial, se recuperó Paraná y el triunfo de “Alberto y Cristina” a nivel nacional. “Allí debe radicar nuestra fuerza para gobernar”, señaló, destacando la buena relación del gobernador con el presidente electo.

En referencia al resultado que arrojaron las elecciones del pasado 27 de octubre en Entre Ríos, Solanas habló de un empate técnico. “Más allá de ser respetuoso de lo expresado por el electorado, la diferencia es alrededor de mil votos, no hay que dramatizar. Tenemos la imposibilidad de que una gran compañera, como Stefanía Cora, a la que respeto, no va a llegar al senado de la nación y vemos que los que han perdido a nivel nacional lo toman como un triunfo. No creo que sea así”, remarcó.

Resaltó luego que a Bordet y Stratta los entrerrianos los acompañaron con el 58 por ciento de los votos, ratificando la gestión en el gobierno provincial. También valoró en este sentido la recuperación de la ciudad de Paraná para su fuerza política con Adán Bahl a la cabeza. “Además, el triunfo de Alberto y Cristina, casi por nueve puntos; allí debe radicar nuestra fuerza para poder gobernar esta etapa que viene”, agregó el diputado nacional en declaraciones a FM De La Plaza.

La relación con nación

Sostuvo a su vez la necesidad de recordar que el actual gobierno nacional le quitó recursos a la provincia “por decreto. Eso lo está viviendo Entre Ríos hoy y es algo que provocó Macri, que tiene que gobernar hasta el 10 de diciembre de este año. La provincia tuvo que ir a la corte y aún está reclamando que la nación cumpla lo dictaminado por la justicia. Tenemos que partir desde allí para analizar la situación actual”, enfatizó.

Por otra parte, Solanas aseguró que “hay una muy buena relación del gobernador con el presidente electo y eso es muy bueno para nuestra provincia”. Si bien dijo no tener información de que existan designaciones de entrerrianos o entrerrianas en el gabinete nacional, manifestó que “eso mejoraría la relación nación y provincia e incluso con los municipios, tendríamos mejores perspectivas. Es una sana aspiración y sería muy positivo”.

Transición nacional

En referencia a la conferencia brindada este lunes por el presidente electo Alberto Fernández desde México, el legislador opinó que “le manifiesta al pueblo argentino sobre la compleja situación en que toma la nación, algo en lo que siempre fue claro. Macri se va con mucho optimismo, por lo que expresó en la reunión de gabinete, pero ha dejado un país arrasado y con una deuda monstruosa, con una inflación enorme y la economía dolarizada. La economía está quebrada y de eso se va a hacer cargo Fernández”, subrayó.

“Por eso Fernández explica que no hay nada mágico y que los problemas no se van a solucionar de un día para otro y por esa razón a salido al mundo a buscar aliados como México, para lo que viene y la necesaria renegociación con los organismos internacionales de crédito. Creo que hace muy bien el presidente electo en expresar esto, porque Macri fracasó y el pueblo argentino decidió no acompañarlo. Parece que no tuvieran nada que ver, nada que responderle a los argentinos y no es así”, indicó el legislador.

Paraná

Respecto a la situación actual de la ciudad de Paraná, y teniendo en cuenta su experiencia como intendente de la misma, habiendo transitado además una transición con Sergio Varisco, consideró que es necesario el diálogo entre el gabinete saliente y el entrante. “Hay que garantizar los servicios básicos a la ciudadanía paranaense y llevarle tranquilidad a los trabajadores municipales”, sostuvo.

“Hay que deponer actitudes de tensión y sentarse en una mesa, nosotros lo hicimos en un momento de mucha tensión, los invitamos a conversar aún cuando nos tiraron camiones de basura en la puerta del municipio. Hay que pensar en los ciudadanos, porque estamos viviendo un momento complejo y necesitamos llevarle esperanza a la gente”, señaló el ex intendente de la ciudad capital.

Sin reproches ni reclamos

Por último, Solanas desmintió que se le haya solicitado a Edgardo Kueider la renuncia a su banca como diputado nacional para darle espacio a la joven concejal paranaense, Stefanía Cora. “No hubo ni habrá un pedido así, porque el peronismo kirchnerista es parte de una construcción colectiva y respetamos lo expresado por la ciudadanía entrerriana. No hay reproches, porque la situación es tan compleja que no estamos pensando en eso, sino en la posibilidad de poder gobernar con la unidad conseguida. Esa es hoy nuestra responsabilidad”, destacó.

En ese sentido, comentó que próximamente se reunirá con sus compañeros de bancada, con quienes le tocará asumir el 10 de diciembre próximo en la Cámara Baja provincial. “Estamos ávidos de que eso ocurra para procurar una transición que esté a la altura de los acontecimientos y colabore con este momento complejo que se está viviendo también en nuestra provincia”, concluyó.