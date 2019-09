Kindebaluc: “Hay incertidumbre porque no hay políticas de Estado a largo plazo”

Print This Post

El presidente de la Federación Entrerriana de Cooperativas (Fedeco), Daniel Kindebaluc, afirmó a AIM que el escenario político y económico de Argentina “es complicado para los productores y las cooperativas”, por lo que prima la prudencia ante la toma de decisiones. “Hay incertidumbre porque no hay políticas de Estado a largo plazo”, aseguró.

La inestabilidad económica y política y el futuro del país ante las elecciones de octubre “genera incertidumbre en el sector agropecuario”, indicó el presidente de Fedeco a esta Agencia, quien precisó: “En lo agrícola (que tiene un período de seis meses de siembra a cosecha) hay un poco más de posibilidades de cambio u alteración, pero hay otras actividades como la ganadería, el porcino, la avicultura o el tambo, que están más complicadas, porque son productos volcados al mercado interno y no se convalidan subas y los insumos están en dólares”.

Para el dirigente de Confederación Intercooperativa Agropecuaria Limitada (Coninagro) lo que menos se tiene en estos momentos “es previsibilidad de qué pasará; Argentina sigue siendo un país complicado en eso, donde cada elección presidencial trae aparejados todos estos inconvenientes donde se puede pasar del día a la noche porque no hay políticas de Estado a largo plazo definidas y un cambio de gobierno preocupa tanto porque no hay un horizonte claro”. Además, “los problemas cambiarios, la inflación y todo esto que hace que uno no sepa qué es lo que ocurrirá después de octubre”.

“No queremos volver al pasado”

Sobre el próximo gobierno, el cooperativista indicó que la propuesta de Juntos por el Cambio que encabeza Mauricio Macri se sabe cómo es: “Hay algunos tenas para corregir, pero casi que se coincide con todo lo que es libre mercado, promoción de exportaciones y existe la promesa de quita de retenciones”.

En ese marco, apuntó que hay una ambivalencia ante la posibilidad de gane el Frente de Todos que encabeza Alberto Fernández, ya que “existe un temor a que el kirchnerismo promueva políticas de Estado que no se quieren volver a vivir –como Roes, aumento de retenciones o la Junta Nacional de Granos- pero, por otro lado, si nos basamos en las conversaciones de la Mesa de Enlace con Fernández se podría suponer que la cosa no sería tan mala, es más, se podría pensar que podría ser favorable, así que hay parte de certeza e incertidumbre”.

La posibilidad de que gane Fernández generó ya movilizaciones de productores en Entre Ríos. La mateada en Crespo en ‘Defensa de la República’, “es una forma de estar en alerta ante cualquier medida que pueda perjudicar al sector”, opinó el dirigente de la Mesa de Enlace de Entre Ríos. Sin embargo, recordó que en la audiencia entre la Mesa de Enlace Nacional con Fernández se descartó la posibilidad de reinstaurar la Junta Nacional de Granos, controles y elevar las retenciones: “Parece si gana el Frente de Todos sería otro tipo de kirchnerismoque no aplicaría las mismas medidas del pasado, pero nunca está demás estar atentos y movilizados para defender los intereses del campo”.

Cooperativas preocupadas y atentas

Por otro lado, Kindebaluc contó que en base a los balances la situación de las cooperativas nucleadas en Fedeco es normal: “Se está bastante bien. En las más grandes tienen algunos servicios que les van mejor que otros. Algunas están un poco más endeudadas y otras no tanto, pero se está dentro de lo previsible, aunque sabemos que hay otras cooperativas que están un poco más complicadas en Entre Ríos”.

En ese marco, indicó que las cooperativas nucleadas en Fedeco “están muy preocupadas y atentas, tratando de cuidar a los productores, pero no dando créditos en demasía para que no se vuelva un problema”.

“Como pasa siempre; si el clima ayuda y la cosecha va bien hay buenas perspectivas, ya que hay productos ligados a commodities, es decir, si sube el tipo de cambio aumentan los insumos pero, también, lo que se exporta, por lo que la disparada cambiaria no afecta tanto”, explicó el dirigente, quien aclaró que por otro lado sí hay otras actividades que se ven afectadas por la disparada cambiaria (lechería, ganadería, porcinos, etc), ya que sus productos se venden en el mercado interno y no se le puede trasladar el aumento de insumos que están dolarizados.