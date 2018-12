Print This Post

El 21 de diciembre de 1842 nació en Moscú, Piotr Alexéievich Kropotkin, geógrafo y pensador político ruso, uno de los teóricos más conocidos del movimiento anarquista.

Kropotkin es considerado el padre de la geografía anarquista junto al francés Elisée Reclus, además de ser el fundador de la escuela del anarcocomunismo. Nació de una familia de la nobleza rusa el 9 de diciembre de 1842. Su padre era un príncipe latifundista con cientos de personas a su servicio, lo que influyó en el pensamiento de su hijo.

A los 20 años, en 1862, el zar Nicolás I lo llamó a las filas del ejército para evaluar las condiciones penitenciarias en la zona de Siberia, destino que eligió voluntariamente para alejarse del ambiente de la corte que tanto le desagradaba.

En Siberia inició unas exploraciones por la región de Manchuria y hasta el río Lena. En 1867 abandonó el ejército zarista y encauzó su carrera hacia una geografía más academicista.

Publicó un estudio sobre los glaciares europeos, la desecación de Eurasia debido al deshielo glaciar y un análisis sobre la orografía del continente asiático.

Más adelante, Kropotkin abandonó el campo académico para lanzarse al ámbito político-revolucionario. En Siberia había comprobado la miseria en que vivían los campesinos de Rusia y Finlandia y la corrupción e ineficacia del estado zarista

Para él la desigualdad era fruto de la codicia humana y chocaba de frente con el comportamiento altruista de los animales, que había estudiado una década antes y que le proporcionaría la base de su tesis sobre el apoyo mutuo en las sociedades humanas.

Afirmaba lo siguiente:

¿Pero qué derecho tenía yo a estos goces de un orden elevado, cuando todo lo que me rodeaba no era más que miseria y lucha por un triste bocado de pan, cuando por poco que fuese lo que yo gastase para vivir en aquel mundo de agradables emociones, había por necesidad de quitarlo de la boca misma de quienes cultivaban el trigo y no tenían suficiente pan para sus hijos? De la boca de alguien ha de tomarse forzosamente, puesto que la agregada producción de la humanidad permanece aún tan limitada… Por eso contesté negativamente a la Sociedad Geográfica”. (Había rechazado una oferta para presidir esa sociedad académica).

En un viaje por Europa tomó contacto con anarquistas como Miguel Bakunin y de regreso en Rusia fue encarcelado por el zar. Escapó y se exilió en Londres. Volvió a Rusia en 1917 con motivo de la revolución. Murió en 1920.

Kropotkin refuerza la idea del necesario apoyo mutuo en las sociedades como forma de progreso y superación de la autoridad coercitiva. La teoría del apoyo mutuo enlaza con la solidaridad en la producción. Frente a las teorías malthusianas basadas en la mayor presencia de competidores que de medios de subsistencia como justificación para un reparto desigual que favorecía a las clases dominantes, Kropotkin defendía que la solidaridad entre los pueblos era el instrumento necesario que cubriría sus necesidades con un reparto justo.

En cuanto a la distribución espacial de esta realidad, Kropotkin defendía el rechazo a toda autoridad estatal por lo que el modelo propuesto eliminaba el concepto de fronteras políticas como espacio de división y tendía a tomar la federación de pueblos como ejemplo pragmático de autogestión.